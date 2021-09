बचपन में कैंसर को मात दे चुकी बेटी के लिए पिता ने किया इमोशनल ट्वीट, नर्स के रिप्लाई ने छू लिया सबका दिल

किसी भी माता-पिता के लिए ये बड़ी बात है कि उनका बच्चा स्कूल पूरा कर के कॉलेज (College) की पढ़ाई शुरू करता है. हर मां-बात चाहते हैं कि उनका बच्चा भी खूब पढ़े और आगे बढ़े. एक ऐसे ही उत्साहित पिता ने अपनी बेटी से जुड़ा एक ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि उनकी बेटी ने कैंसर (Cancer) को मात दी थी और अब वो कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही है. इस ट्वीट की सबसे खास बात ये थी कि इस पर उस नर्स ने भी कमेंट किया जिन्होंने सालों पहले अस्पताल (Hospital) में बच्ची की देखभाल की थी.

इंग्लैंड (England) के रहने वाले मार्टिन डॉरी (Martin Dorey) की बेटी मैगी ने हाल ही में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी (Bristol University) में पढ़ाई शुरू की थी. बेटी की इस उपलब्धि से खुश हो कर मार्टिन ने बेटी की फोटो ट्वीट कर लिखा- “आज मैगी को ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में छोड़ आया. उसकी यूनिवर्सिटी के नए कमरे ब्रिस्टल चिल्ड्रेन अस्पताल (Bristol Children Hospital) का कमरा भी नजर आ रहा है जहां 17 साल पहले उसने कैंसर (Leukaemia) से जंग लड़ते हुए 6 महीने बिताए थे. मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं.” शख्स के इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट कर मैगी को प्यार दिया और नए सफर की शुरुआत के लिए बधाई दी. 23 सितंबर को किए गए इस ट्वीट को अबतक 1 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं जबकि 7 हजार से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं. ट्वीट पर बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की भी कैंसर से जंग के बारे में बताया मगर सबसे खास रिप्लाई एक महिला का था.

Dropped Maggie at uni in Bristol today. From her new room you can see the room at Bristol Children’s Hospital where, 17 years earlier, she spent 6 months fighting for her life against leukaemia.

Tears of joy.

Thank you NHS. pic.twitter.com/fvXXZ8Xu9t

— Martin Dorey (@campervanliving) September 23, 2021