VIDEO: एक ही समय पर एक हाथ से बना दिए 15 चित्र, युवती का टैलेंट देख नहीं होगा आंखों पर यकीन!

स्केचिंग या पेंटिंग करने की कला जितनी आसान होती है उतनी होती नहीं है. पन्ने पर तो कोई भी कलम या पेंसिल से कुछ भी बना सकता है पर बात तो तब होगी जब उस ड्रॉइंग में वास्तविकता नजर आए. हाल ही में एक युवती (girl make 15 sketches with 1 hand) के टैलेंट ने सभी को हिलाकर रख दिया जब लोगों ने उसे एक बार में 15 चित्र, सिर्फ 1 हाथ से बनाते हुए देखा.

फेसबुक यूजर Sonu Pahalwan के अकाउंट से हाल ही में एक वीडियो (girl sketches of freedom fighters) पोस्ट किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें एक युवती कमाल की स्केचिंग और ड्रॉइंग (amazing sketching and drawing video) करती नजर आ रही है. वीडियो (15 sketch with 1 hand video) में दी गई जानकारी के अनुसार इस युवती का नाम नूरजहां है और यूट्यूब पर उसका एक चैनल है जिसका नाम नूरजहां आर्टिस्ट (Noorjahan Artist) है. इस चैनल के जरिए पता लगा है कि ये युवती उत्तर प्रदेश के बदायूं की है और उसे ड्रॉइंग करना बहुत पसंद है.



एक हाथ से बना दिए 15 चित्र

वीडियो में दावा किया है कि लड़की ने अपने एक खास टैलेंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है, हालांक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ी कोई आधिकारिक खबर इससे जुड़ी नहीं मिल सकती है इसलिए न्यूज18 हिन्दी इस दावे के सच होने की पुष्टि नहीं करता है. खैर, युवती ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो या नहीं, उसका टैलेंट तारीफ के काबिल है और लगभग असंभव सा लग रहा है. बच्ची ने लकड़ी को जोड़कर एक फ्रेम तैयार किया और उसमें 15 पेन को फंसाया. इसके बाद उसने एक बार में, 15 पेन की मदद से 15 चित्र बनाए और ये सब उसने सिर्फ एक हाथ से ही किया. ये सारे चित्र भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के हैं.

वीडियो हो रहा है वायरल

ये वीडियो फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे डेढ़ लाख से ज्यादा शेयर किया जा चुका है और हजारों लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं. एक ने कहा- “ये सब गॉड गिफ्ट होता है ऐसी प्रतिभा करोड़ों में अरबो में शायद एक ही होती है लाजवाब सैल्यूट है.” एक ने कहा- “अद्भुत, अविश्वसनीय, विलक्षण प्रतिभा यह सिर्फ भारतीय नारी में ही विद्यमान है.” वहीं एक व्यक्ति को तो वीडियो पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने कहा कि ये असंभव है.

