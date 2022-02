टीचर को स्टूडेंट्स ने दिया दिल छूने वाला फेयरवेल, आपको स्कूल-कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे

हमारी भारतीय संस्कृति (Indian Culture ) में एक शिक्षक का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही हमें सही या गलत के रास्ते का चुनाव करना सिखाते हैं. यह वजह है कि हर छात्र का अपने शिक्षक के साथ एक भावनात्मक लगाव (Student and Teacher Relationship) हो जाता है. एक वक्त आने पर जब छात्रों को शिक्षक से अलग होना पड़ता है और यह पल बेहद ही भावुक (Emotional Time) कर देने वाला होता है. ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसे यूजर्स बेहद पसंद कर रहे हैं.

तुझमें रब दिखता है…

इस वीडियो में एक शिक्षिका को देखा जा सकता है, जिसे कुछ छात्राएं आंखे बंद कर स्कूल के गार्डन में लाती हैं. जब टीचर अपनी आखें खोलती हैं, तो उनके सामने कई छात्राएं हाथों में गुलाब का फूल लिए एक घेरा बनाकर बैठी हुई नजर आती हैं. और फिर सभी छात्राएं फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़’ को बेहद मशहूर गीत ‘तुझमें रब दिखता है…’ गाती हैं. गाना गाने के दौरान शिक्षिका सहित सभी छात्राओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं. अंत में सभी अपनी फेवरेट टीजर के गले लग कर रोने लगती हैं.

शिक्षिका की हुई पहचान

इस शिक्षिका की पहचान हो गई है. बताया जा रहा है कि संपा नाम की यह टीचर, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले (North 24 Paraganas) के बीकेएपी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाती थीं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है. “छात्र संपा मैम को अपना प्यार दे रहे हैं, शायद दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक. कटियाहाट बीकेएपी गर्ल्स हाई स्कूल, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल.”

ITS EMOTIONAL – Students pouring out their love to Sampa mam, probably one of the best teachers in the world. ❤️

Katiahat BKAP Girls’ High School, North 24 Parganas, West Bengal@bbcbangla @pooja_news @ananya116 @Plchakraborty @madhuparna_N @MamataOfficial @KatiahatT pic.twitter.com/OhcPytVALU

— I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) February 18, 2022