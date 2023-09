Woman taught her lover a lesson: प्यार में धोखा किसी को बर्दाश्त नहीं है. जब एक महिला को यह पता चला कि उसका प्रेमी उसकी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने अपने प्रेमी को जमकर सुनाई. महिला ने अपने प्रेमी को धोखेबाजी का ऐसा सबक सिखाया कि वह हमेशा याद रखेगा. उसने अपने प्रेमी को बारिश में घर से बाहर निकाल दिया. अब इसका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. महिला का नाम मारिया है.

महिला का दावा है कि उसका प्रेमी उसकी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था. वह उसकी बहन के साथ भी इश्क लड़ा रहा था. जब उसे इस बात पता चला तो वह गुस्से से आगबबूला हो गई. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वह महिला बारिश के बीच अपने प्रेमी को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है. इस दौरान महिला का प्रेमी उससे घर में अंदर आने देने की गुहार लगाता रहता है कि लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती है.

वीडियो में एक शख्स सड़क पर खड़ा हुआ दिखता है. वह अपनी प्रेमिका से उसे घर में अंदर आने देने के लिए कहते हुए दिखाई देता है. वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि, ‘मारिया प्लीज, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे अंदर आने दो!’. इस पर महिला उससे कहती है कि, ‘तुम बहुत बुरे हो, अपना सामान लो और चले जाओ.’ वीडियो में महिला को उस शख्स के सामान को फेंकते हुए देखा जा सकता है.

Woman claims her boyfriend cheated on her with her sister 😭 pic.twitter.com/ykRe10TCWm

