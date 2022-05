VIDEO: टेबल पर चढ़ने की कोशिश हुई नाकाम फिर भी नहीं मानी हार, तारीफ के काबिल है बच्ची का दृढ़ निश्चय

कहते हैं, ‘कोशिश करने वालों की हार नहीं होती’. ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि कोशिश करते रहने से ही हम किसी भी चीज में महारथ हासिल करते हैं. भले ही हम एक बार या दो बार हार जाएं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब हम हार को हरा देते हैं और जीत दर्ज करते हैं. इस बात का सबूत इन दिनों एक वीडियो में साथ दिख रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची के दृढ़ निश्चय (Small girl determination video) ने उसे सफलता दिला दी जिसके बाद उसकी खुशी देखने लायक थी.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजब-गजब वीडियोज (Amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. इन वीडियोज की खासियत ये भी होती है कि कई बार ये काफी अमेजिंग होते हैं जिन्हें देखकर लोगों को सीख मिलती है. हाल ही में अकाउंट से ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें छोटी बच्ची (Girl doing stunt succeed after failing) ने अपने करतब से बड़े-बड़ों को सिखा दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.

