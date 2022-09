ऑटिज्म से पीड़ित बच्ची डॉग शो में लेकर पहुंची खिलौने वाला कुत्ता, जज ने अपनी प्रतिक्रिया से जीत लिया दिल

इंसान अगर दूसरों का भला नहीं कर सकता तो उसे बुरा भी नहीं करना चाहिए. कई बार किसी से प्यार से बात कर लेना, उसे तस्ल्ली दे देना ही किसी की जिंदगी बदल सकता है. दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी तरह की दिमागी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो आम लोगों से अलग होते हैं, मगर उन लोगों को भी प्यार की जरूरत होती है और उनसे स्नेह रखने से हम उनको ढेरों खुशियां दे सकते हैं. इस बात को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दर्शाया जो एक डॉग शो (Girl carry stuff toy dog in dog show video) का जज (Judge reaction in dog show video) था जिसमें एक छोटी बच्ची अपने खिलौने वाले कुत्ते को लेकर पहुंच गई.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर दिल छू जाने वाले वीडियोज (heart touching videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक डॉग शो (girl with autism in dog show video) का सीन है. डॉग शो, कुत्तों के लिए आयोजित प्रतियोगिता होती है जिसमें अलग-अलग प्रकार के पैमानों के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया जाता है. इसी शो में एक छोटी बच्ची अपने स्टफ टॉय (girl stuff toy in dog show viral video) वाले कुत्ते को लेकर पहुंच गई जो कपड़े से बना होता है.

This little girl has autism. She brought her stuffed-puppy to the dog show.

One of the judges stopped, walked over to her, and asked if she wanted to show her dog as well.

This is what happened.. pic.twitter.com/15clqgtx18

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 1, 2022