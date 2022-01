बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए गर्लफ्रेंड ने दी अपनी एक किडनी, 10 महीने बाद शख्स ने दिया धोखा!

प्यार में इंसान अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है मगर जरूरी नहीं कि रिश्ते में मौजूद दूसरा शख्स भी उतना ही प्यार करता हो जितना पहला करता है. इस बात का सबूत हाल ही में एक महिला ने दिया जिसने अपने पार्टनर से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना के बारे में बताया. महिला ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड (Girlfriend donated Kidney to Boyfriend) की जान बचाने के लिए उसे किडनी दान में दे दी थी मगर शख्स ने उसके बावजूद भी उसे धोखा (Boyfriend cheat Girlfriend who donated him kidney) दे दिया.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबकि टिकटॉकर कॉलीन (Colleen) ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें उसने बेहद हैरान करने वाली घटना का जिक्र किया. कॉलीन ने बताया कि 6 साल पहले वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी. उससे वो बहुत प्यार करती थी मगर शख्स को 17 साल की उम्र से किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या थी. इस वजह से उसे डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. उसकी किडनी सिर्फ सिर्फ 5 फीसदी तक काम करती थी.

सोशल मीडिया पर लोग महिला का सपोर्ट कर रहे हैं. (फोटो: Tiktok)

बॉयफ्रेंड को दान में दे दी एक किडनी

कॉलीन अपने बॉयफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती थी इसलिए उसने बिना सोचे ही अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी किडनी (Woman Donate Kidney to Boyfriend) देने का फैसला कर लिया. उसने अपना टेस्ट करवाया और दोनों का ब्लड मैच कर गया और किडनी ऑपरेशन (Kidney transplant) भी सफल हो गया. इतनी बड़ी मदद के बाद आमतौर पर कोई भी इंसान मदद करने वाले का जीवन भर एहसानमंद हो जाता है मगर शख्स ने उसका उल्टा ही किया. उसने कुछ ही महीनों बाद कॉलीन को धोखा दिया.

ऑपरेशन के 10 महीने बाद ही शख्स ने किया ब्रेकअप

उसने युवती से कहा कि वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए अमेरिका के लास वेगास जा रहा है मगर वहां से लौटने के बाद उसने कबूल किया कि उसने कॉलीन को धोखा दिया है और दूसरी महिला के साथ उसका अफेयर है. इस घटना के बाद भी कॉलीन ने बॉयफ्रेंड को दूसरा मौका दिया मगर उसके 3 ही महीने बाद शख्स ने फोन कर कॉलीन से रिश्ता तोड़ लिया. यही नहीं, उसने कॉलीन से कहा कि उसने किडनी सिर्फ इसलिए दी जिससे वो दूसरों की नजरों में अच्छी बन सके. यूं तो कॉलीन अब आगे बढ़ चुकी हैं मगर उन्हें ऐसे रिलेशनशिप में फंसने का दुख है. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की और शख्स की आलोचना की.

