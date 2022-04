गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को दिया ऐसा गिफ्ट कि खिसक गई शख्स के पैरों तले जमीन! दोनों में हो गया ब्रेकअप

कोई भी रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका हुआ होता है. अगर उसमें से ये दोनों चीजें गायब हो जाएं तो फिर रिश्ता टिकता नहीं है. ऐसे में अगर एक पार्टनर दूसरे को धोखा दे दे, तो वो धोखा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है. हालांकि, कई लोग धोखे को मजबूती से लेते हैं और अपने बेवफा पार्टनर से बदला लेने का ऐसा तरीका खोज (Woman took revenge from cheating boyfriend) लेते हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता है. हाल ही में एक महिला ने भी ठीक ऐसा ही किया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक यूजर @sararhiannon88 ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेवफा बॉयफ्रेंड (Girlfriend gift screenshots from the “other woman” printed on A4 paper) की चोरी पकड़ी और उसी के सामने सच को सामने ला दिया. इस वीडियो को देखकर लोगों ने महिला के दिमाग और बदला लेने के तरीके की काफी तारीफ भी की.

महिला के बदले की लोग तारीफ कर रहे हैं. (फोटो: Tiktok)

बॉयफ्रेंड के सामने महिला ने पेश किया उसी का झूठ

चलिए आपको बताते हैं कि आखिर महिला ने सच को कैसे सामने रखा. उसने वीडियो में बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को डिनर के लिए बुलाया और एक तोहफा भेंट किया. उसने एक ब्राउन रंग के पैकेट को बॉयफ्रेंड को थमाया जो उसके अंदर देखने के लिए काफी बेताब था. इसके बाद जैसे ही उसने पैकेट खोला और अंदर रखे कागज देखा तो उसके होश उड़ गए. अंदर कई कागज थे जो उसके व्हॉट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट थे जिसमें वो दूसरी लड़की से बातें कर रहा था. उन मैसेज से पता चल रहा था कि उसका अफेयर है. शख्स ने कागजों को देखा और बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया.

लोगों ने कमेंट कर दी प्रतिक्रिया

महिला ने बताया कि जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, उसने उसे भी वीडियो कॉल किया था और महिला का बेस्ट फ्रेंड इस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर रहा था. रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो 24 फरवरी को पोस्ट हुआ है और अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को देख लिया है. लोगों ने महिला की जमकर तारीफ की और कहा कि वो इस वीडियो को कई बार देख चुके हैं मगर उनका मन नहीं भर रहा है. महिला ने बाद में शख्स से ब्रेकअप भी कर लिया.

