Viral Video: लड़के के लिए क्लास में भिड़ी दो लड़कियां! जमीन पर गिराकर पीटा, तमाशा देखती रहीं सहेलियां

प्रेम इंसान को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है. कई बार लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि प्रेम में हिंसा करना भी उन्हें जायज लगता है. अक्सर युवास्था में किया गया प्रेम ऐसे ही हिंसात्मक रंग दिखाने लगता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात का सबूत है. जिस जगह पर लड़कियां ज्ञान लेती हैं, उस जगह पर दो लड़कियों (Girls fight in class viral video) ने इस तरह मारपीट की जैसे वो किसी रेस्लिंग के रिंग में हों! पर हैरानी की बात ये है कि वो ये झगड़ा, पढ़ाई-लिखाई या कोई आपसी रंजिश की वजह से नहीं, एक लड़के को लेकर कर रही थीं.

इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि ये एक वायरल वीडियो (Girls fighting for boy in class video) है, इस वजह से न्यूज18 हिन्दी इस वीडियो के साथ किए गए दावे के सही होने की पुष्टि नहीं करता है. ट्विटर अकाउंट @gharkekalesh लड़ाई-झगड़े से जुड़े वीडियोज को पोस्ट करने के लिए पॉपुलर है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दो लड़कियां क्लास में झगड़ते दिख रही हैं. वहां और भी कई लड़कियां मौजूद हैं जो सिर्फ तमाशा देख रही हैं. बताया गया है कि ये वीडियो एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity university girls fight video) का है पर किस शहर के कैंपस का है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है.

Kalesh b/w Two Girls Inside college of Amityy univ. over a guypic.twitter.com/QxPp39xA0H

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 28, 2023