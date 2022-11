ये है 'दुनिया का सबसे मनहूस गाना', अब तक 100 लोगों ने सुनकर की आत्महत्या! बेहद अजीब है संगीत

गानों का काम होता है इंसान की भावनाओं को संचालित करना, उन्हें संगीत के जरिए खुशी देना. जब कानों में मधुर संगीत घुसता है तो डिप्रेशन से गुजर रहे व्यक्ति को भी ऊर्जा मेहसूस होने लगती है. पर हर गाना ऊर्जा देने वाला नहीं होता. कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुख और पीड़ा से भरे होते हैं. इतिहास में एक ऐसा गाना काफी प्रचलित हुआ जिसमें इतनी पीड़ा थी कि उसे सुनकर लोग आत्महत्या (Most suicidal song in the world) कर लेते थे. ये ‘दुनिया का सबसे मनहूस गाना’ और कथित तौर पर इस गाने को सुनकर 100 लोगों ने सुसाइड कर लिया.

हाउ स्टफ वर्क वेबसाइट के अनुसार ग्लूमी संडे (Gloomy Sunday song) गाना, दुनिया का सबसे मनहूस गाना है और कथित तौर पर इस गाने को सुनकर करीब 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली. आपको बता दें कि ये गाना रेज्सो सेरेस और लैजलो जावोर (Rezső Seress and László Jávor) द्वारा रचित था और 1933 में इसे लिखा गया था. ग्रामोफोन तक ये गाना 1935 तक पहुंच पाया था. इस गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग (Hungarian suicide song) के नाम से भी जाना जाता है.

There is an urban lenged involeing the Hungarian song”Gloomy Sunday”and it beling liked to multiple sucides but most of the deaths supposedly linked to it are difficult to verify. No studies have drawn a clear link between the song and suicide pic.twitter.com/pWmmlLzxYk

