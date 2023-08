The Man with a Pigeon Living on his Head: क्या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं, जिसके सिर पर कबूतर रहता हो. आइए हम आपको इस सवाल का जवाब दिए देते हैं. उस शख्स का नाम ग्लिन वुड है. हाल में बीबीसी आर्काइव्स ने ग्लिन वुड के इंटरव्यू की एक क्लिप को ट्विटर पर पोस्ट किया है. यह वीडियो अब इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है.

वेबसाइट ‘thedodo’ की रिपोर्ट के अनुसार- अक्टूबर 1969 में इंग्लैंड के स्टेचफोर्ड (Stechford) के एक टैक्स इंस्पेक्टर ग्लिन वुड (Glynne Wood) के साथ कुछ अजीब हुआ. एक दिन जब ग्लिन वुड सड़क पर टहल रहे थे, तभी एक कबूतर उड़ कर उनके सिर पर आ गिरा. तब ‘बर्मिंघम डेली पोस्ट’ में छपा था कि जब ग्लिन वुड घर पहुंचे तो वह कबूतर उनके साथ ही रुक गया.

कबूतर एक सप्ताह तक वुड के साथ रहा. ज्यादातर समय उसके सिर के ऊपर ही रहा. ग्लिन वुड किस-ना-किसी तरीके से इस कबूतर से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन उन्होंने कबूतर के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और उसे अपने सिर पर रहने दिया.

In 1969, BBC News spoke to Mr Glynne Wood – who had a pigeon living on his head. pic.twitter.com/fZgcsNtpDB — BBC Archive (@BBCArchive) August 21, 2023

बीबीसी को दिए एक पुराने इंटरव्यू में ग्लिन वुड को कहते हुए सुना जा सकता है कि वह कबूतर उनके लिए बहुत दोस्ताना है. वह उनको 50 से 60 लोगों के बीच में भी पहचान सकता है. शुरुआत में उन्होंने लगभग 4 से 5 बार इस कबूतर को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बस इधर-उधर उड़कर फिर से उनके सिर पर आ जाता था. वह उनके साथ हर जगह जाता है, जहां भी वे जाते हैं. सड़क पर, दुकानों में, सब्जी की दुकानों पर.

ग्लिन वुड ने बताया कि हर रात वे कबूतर को गैराज में रख देते थे और दरवाजा बंद कर देते थे. अगली सुबह जब वे घर से ऑफिस के लिए निकल जाते तब उनकी पत्नी गैराज का दरवाजा खोल देती. इस तरह वे अपनी ड्यूटी के लिए जा पाते थे. जब ग्लिन वुड से बीबीसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको कबूतर को ऊपर रखना गन्दा नहीं लगता. इस सवाल पर ग्लिन वुड ने कहा, ‘हां, मैं अब तक तीन सूट और लगभग आधा दर्जन शर्ट खरीद चुका हूं.’

तब घटना के बारे में मीडिया कवरेज देखने के बाद एक स्थानीय परिवार आगे आया. उन्होंने कबूतर को अपने पालतू पक्षी चार्ली के रूप में पहचाना, जिसे उन्होंने बचपन से ही पाला था. चार्ली के मालिक आइरीन मियोटला ने बर्मिंघम पोस्ट रिपोर्टर को याद करते हुए कहा, ‘मैंने एक लड़के को देखा, जिसके पास एक कबूतर का बच्चा था. उन्होंने उसे देखभाल के लिए मुझे दे दिया.’

Tags: Ajab Gajab news, OMG News, Viral video, Weird news