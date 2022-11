बकरी ने दिया इंसानी चेहरे वाले बच्चे को जन्म! देखने के लिए उमड़ी भीड़, हैरान कर रही हैं आंखें

इंसान हो या जानवर, उनके अंदर बीमारियां होना आम बात है. कई बार किसी गंभीर बीमारी या समस्या की वजह से उनके शरीर में ऐसा विकार आ जाता है कि उनके शरीर की बनावट पूरी तरह से बदल जाती है. इन विकारों को लोग चमत्कार समझ लेते हैं और उसे दूर-दूर तक फैलाने लगते हैं. हाल ही में ऐसा ही मध्य प्रदेश (MP goat with human face) के एक गांव में भी हुआ जब यहां एक इंसानी चेहरे (Goat born with human face) वाली बकरी ने जन्म लिया.

रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा (Vidisha, Madhya Pradesh) में सिरोंज तहसील के सेमल खेड़ी गांव ने इन दिनों वहां के नागरिकों को हैरान कर दिया है. कारण है एक विचित्र बकरी (weird goat born in MP) का जन्म. गां के निवासी नवाब खां के घर में उनकी पालतू बकरी ने एक बच्चे (Goat born with human like face) को जन्म दिया है जिसका चेहरा इंसानों जैसा है. इस बात से गांव के ही लोग नहीं, पूरे तेहसील के लोग हैरान हो गए हैं.

बकरी की आंखें अजीबोगरीब हैं

सोशल मीडिया पर जो फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं उसमें बकरी का चेहरा बेहद विचित्र लग रहा है. उसकी दो आंखें, इंसानों की तरफ बिल्कुल एक दूसरे के अगल-बगल हैं और उनके आसपास काला घेरा है जो किसी चश्मे जैसा एहसास दिला रहा है. इसके अलावा बकरी का मुंह भी इंसानों की ही तरह है और उसके सिर पर ढेरों सफेद बाल हैं. बकरी के अजीब मुंह की वजह से उसे सिरिंज से ही दूध पिलाना पड़ रहा है. अब ये तो साफ है कि बकरी का ऐसा चेहरा किसी विकार का नतीजा है पर लोगों ने उसे अजूबा बना दिया है और दूर-दूर से उसे देखने के लिए आ रहे हैं.

डॉक्टर ने बताया ऐसे चेहरे का कारण

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पशुचिकित्सक मानव सिंह ने कहा कि बकरी को जो समस्या हुई है, उसे ‘हेड डायस्पेपसिया’ (head dyspepsia) कहते हैं. 50 हजार में कोई एक ही जानवर इससे ग्रसित होता है पर ये आमतौर पर गाय-भैसों में होत है, बकरियों में नहीं. डॉक्टर ने बताया कि इस कंडीशन में जानवर का सिर सूज जात है. इसके होने का कारण ये है कि गर्भावस्था के दौरान जानवर में विटामिन ए की कमी हो या फिर प्रेग्नेंसी के वक्त मादा को गलत दवाएं दे दी गई हों. इस कंडीशन को “hydrocephalus” कहते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news