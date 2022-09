यहां मौजूद है अनोखा पेड़ जहां फल के साथ लटकी दिखती हैं बकरियां! सच्चाई जानकर आ जाएगा क्रोध

दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में हमें कम जानकारी होती है. मगर हम उन चीजों के बारे में आपको आसान शब्दों में बताते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसपर फल के साथ बकरियां (Goats on trees video) भी उगती हैं! बेशक आप ये सुनकर दंग हो गए होंगे. चलिए आपको विस्तार से इस पेड़ के बारे में बताते हैं.

‘वन ग्रीन प्लैनेट’ नाम की वेबसाइट के अनुसार मोरक्को (Morocco) में माराकेश और एसाउइरा (Marrakech and Essaouira) नाम के दो शहरों के बीच यात्रा करने के दौरान ये पड़े नजर आता है जिसपर बकरियां (goats balancing on tree video) टंगी नजर आती हैं. इस पेड़ की खासियत ही ऐसी है कि पर्यटक इसे देखने के लिए और इसके साफ फोटो खिंचवाने के लिए यहां जुट जाते हैं.

Who said goats don’t grow on trees? 😂 pic.twitter.com/iD1E1p6K3H

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 24, 2022