VIDEO: रेड कार्पेट पर चलकर मूवी के प्रीमियर में पहुंचा कुत्ता, सेलिब्रिटीज की तरह खिंचवाई फोटो

आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि फिल्म प्रीमियर के दौरान कैसे सेलिब्रिटीज मूवी देखने जाते हैं. उनके लिए खास रेड कार्पेट बिछाई जाती है जिसपर चलकर वो एंट्री लेते हैं और फिर मीडिया के लिए फोटो भी खिंचवाते हैं. उनके सैंकड़ों फैंस ऑडियंस में खड़े उनके लिए तालियां भी बजाते दिख जाते हैं. मगर क्या आपने कभी ऐसा ट्रीटमेंट किसी कुत्ते को मिलते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, मगर आज आप देख लेंगे. एक कुत्ते को मूवी प्रिमियर (Dog in movie premiere viral video) पर आमंत्रित किया गया और उसे भी लोगों ने फिल्म सेलिब्रिटी (Dog becomes celebrity) बना दिया.

इंस्टाग्राम अकाउंट ‘लेडी द गोल्डन रीट्रीवर’ एक पालतू कुत्ते (Pet dog invited on premiere of movie) का अकाउंट है जिसमें उसके मालिक कुत्ते (Dog movie premiere video) की फोटोज और वीडियोज पोस्ट करते हैं. अकाउंट इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हाल ही में लेडी नाम की ये फीमेल डॉग इसलिए फेमस हो गई क्योंकि उसे एक मूवी के प्रीमियर में बुलाया गया. पोस्ट के अनुसार कुत्ते को ‘Paws of Fury: The Legend of Hank’ नाम की फिल्म के लिए आमंत्रित किया गया था.

View this post on Instagram A post shared by Lady the Golden Retriever (@ladyandtheblues)



मूवी देखने पहुंचे कुत्ते

ये एक फनी एनिमेशन फिल्म है जो कुत्तों पर ही आधारित है. अब जब फिल्म ही कुत्तों पर हो तो उन्हें आमंत्रित करना आवश्यक हो जाता है. लेडी को न्योता दिया गया तो उसके ओनर उसे लेकर वहां पहुंचे. मजेदार बात ये थी कि कुत्ते के लिए रेड कार्पेट बिछी थी और साथ में वहां सैकड़ों फैंस उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे. इसके अलावा उसने पोज देकर फोटो भी खिंचवाई. वीडियो के अंत में देखने को मिल रहा है कि कुत्तों के लिए मूवी थिएटर के अंदर खास सोफों का इंतजाम किया गया था. वहां और भी कुत्ते नजर आ रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी टिप्पणी

इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि लेडी एक स्टार है जिसे वो देखना चाहेगी. वहीं एक ने कहा कि कुत्तों के साथ इतना अच्छा व्यवहार होते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए. जबकि एक शख्स ने कहा कि लेडी पैदा ही इसलिए हुई है जिससे वो सेलिब्रिटी बन सके. बहुत से लोग कुत्ते की क्यूटनेस पर फिदा हो गए जबकि कई लोगों को उसकी लीश, उसकी ड्रेस, कॉलर आदि जैसी चीजें काफी पसंद आईं.

