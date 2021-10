OMG: 'दुनिया के सबसे उदास चिड़ियाघर' में 38 साल से कैद है गोरिल्ला, कई बार छिड़ चुकी है बचाने की मुहिम!

बड़ों से लेकर बच्चों तक को जू (Zoo) जाना बेहद पसंद है मगर उन चिड़ियाघरों में जानवरों की कैसी स्थिति है वो तो बस जानवर (Animals in Zoo) खुद जानते हैं. कई चिड़ियाघर इतने बड़े होते हैं कि उनमें जानवरों को उनके प्राकृतिक निवास जैसा महसूस होता है मगर छोटे जू में जानवरों की बुरी हालत हो जाती है. उन्हें छोटे से पिंजड़े (Animals in Cage) में ही अपना ज्यादातर जीवन गुजार देना पड़ता है. ऐसे में उन्हें शारीरिक ही नहीं, मानसिक तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है. इसी प्रकार की मानसिक तकलीफ से एक गोरिल्ला (Gorilla) भी गुजर रहा है जो पिछले 38 साल से एक चिड़ियाघर के पिंजड़े (Gorilla Caged in zoo) में बंद है.

हम बात कर रहे हैं थाइलैंड (Thailand) के पाटा जू (Pata Zoo) में कैद बुआ नोई (Bua Noi) गुरिल्ले की. ये एक मादा गोरिल्ला (Female Gorilla caged in zoo) है जो पिछले 38 साल इस यहां के एक जू में कैद है. हैरानी की बात तो ये है कि इस गोरिल्ले को छुड़ाने के लिए कई बार मुहिम चलाई गई. पेटा (PETA) वालों से लेकर कई सेलेब्स ने इसे इसके प्राकृतिक निवास में छोड़ने की वकालत की मगर ये सारी कोशिशें बेनतीजा ही निकलीं. साल 2012 से पेटा ने गोरिल्ला को छुड़ाने की मुहिम शुरी की थी. संस्था के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेसन बेकर ने कहा कि जनता को इस जू में नहीं जाना चाहिए जिससे गोरिल्ला और अन्य जानवरों को छुड़ाने की पहले में तेजी लाई जा सकती है. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1983 से ये गोरिल्ला जू के पिंजड़े में बंद है. पिंजड़ा इतना छोटा है कि वो खुलकर घूम-टहल भी नहीं पाती है.

Covid restrictions having us down ! POOR Bua Noi & primates in complete lockdown in #Patazoo FOR OVER 30 years Thailand’s last gorilla resides behind glass walls in a concrete cave on top of a SHOPPING MALL for human entertainment ! @ftwglobal sign https://t.co/eYo6ooMwcn pic.twitter.com/9brWbXEa5d

— Anika (@anikasleem) September 10, 2021