अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन के अंदर घुसा 'गोरिल्ला', जान बचाने के लिए इधर-उधर उड़ते दिखे यात्री!

जंगल के नजदीक रहने वाले लोगों को जंगली जानवरों से काफी खतरा रहता है. अक्सर जानवर घर के पास आ जाते हैं तो लोग डर कर इधर-उधर भागने लगते हैं. पर क्या आपने सोचा है कि अगर वो जानवर बिल्कुल आपके सामने आ जाएं तो आप क्या करेंगे. बेशक ये डरावना खयाल है मगर हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ कि शायद उससे डरावना कुछ भी नहीं हो सकता. स्पेस स्टेशन के अंदर एक ‘गोरिल्ला’ (Gorilla in International Space Station) घुस गया.

ये पढ़कर आप जरूर चौंक गए होंगे. घर में या घर के परिसर में अगर जानवर घुस जाए तो आदमी के पास छुपने के या जान बचाने के कई तरीके सामने आ जाते हैं मगर सोचिए कि अगर अंतरिक्ष में, चारों तरफ से बंद स्पेस स्टेशन (Gorilla in space) के अंदर अगर एक ‘गोरिल्ला’ घुस जाए तो क्या होगा. ये नजारा हाल ही में एक वायरल वीडियो (gorilla in space station video) में देखने को मिल रहा है.

That time NASA astronaut Scott Kelly, after 340 days in space, wore a gorilla suit and chased ESA astronaut Tim Peake on the International Space Station [story: https://t.co/Zc64TDGBXi] pic.twitter.com/fHTMYJbu6i — Massimo (@Rainmaker1973) January 9, 2022



गोरिल्ला का सूट पहन किया प्रैंक

सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक ‘गोरिल्ला’ स्पेस स्टेशन के जीरो ग्रैवेटी (gorilla in zero gravity) वाले माहौल में उड़ता नजर आ रहा है. दरअसल, ये असल का गोरिल्ला (fake gorilla in space) नहीं है. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला ये है कि साल 2016 में मार्क केली (Mark Kelly) नाम के एक एस्ट्रेनॉट (Gorilla shocks Astronaut in space station) अपने साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक गोरिल्ला सूट (Gorilla Suit in Space) लेकर गए थे. स्पेस स्टेशन पर 340 दिन बिताने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ एक मजाक करने का प्लान बनाया. वो गोरिल्ला का सूट पहनकर तैयार हो गए और उड़ते हुए स्पेस स्टेशन के दूसरे कोने में गए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

अचानक दूसरे कोने में टिम पीक नाम के एस्ट्रेनॉट ने जब गोरिल्ला को देखा तो वो डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर उड़ते नजर आए. ट्विटर पर इस प्रैंक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. एक शख्स ने लिखा- 340 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद शायद जरूरी हो जाता होगा कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक करें. एक ने कहा कि अच्छा होता अगर वो एलियन का सूट पहनते.

