Viral Video: जब अंतरिक्ष यान में घुस गया 'गोरिल्ला'! खौफ से भागते दिखे यात्री, जानें क्या थी सच्चाई

ये तो आप जानते होंगे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस की यात्रा करते हैं. पर क्या आप ये भी जानते हैं कि अंतरिक्ष में कई जानवर भी जा चुके हैं? जी हां, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में जानवरों को भेजा गया था. पर आज हम जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वो सबसे अलग है क्योंकि इसमें अंतरिक्ष यान के अंदर एक गोरिल्ला (Gorilla in space) खुला घूमता दिख रहा है और उससे डरकर अंतरिक्ष यात्री इधर-उधर भाग रहे हैं.

वीडियो के बारे में ज्यादा बताने से पहले आपको निश्चिंत कर दें कि वो असल का गोरिल्ला नहीं है, बल्कि एक प्रैंक (Gorilla Prank in ISS) है जो आज भी याद किया जाता है. ट्विटर अकाउंट @historyinmemes पर अक्सर रोचक वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक गोरिल्ला अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर घूमता दिख रहा है पर उसे देखकर लोग भी डरकर भागने लग रहे हैं.

Greatest space prank ever pulled in the history of International Space Station pic.twitter.com/i23GaBNlxR

— Historic Vids (@historyinmemes) February 22, 2023