Viral Video: फोटो खींच रहे शख्स के पैर पकड़कर खींचने लगा गोरिल्ला, एक झटके में करा दिया अपनी ताकत का एहसास!

ये तो सब जानते हैं कि इंसान बुद्धी के मामले में जानवरों से ज्यादा होशियार है, पर इस बात को अपनाने में इंसान संकोच कर सकता है कि वो बल के मामले में जानवरों से नहीं टकरा सकता. जंगलों में दिखने वाले मामूली जीवों की ताकत इतनी होती है कि अगर उनके सामने गलती से भी इंसान आ जाए तो उसकी शामत ही है. ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला एक वायरल वीडियो (Gorilla drag man by foot video) में, जिसमें एक गोरिल्ला ने कुछ ही पल में अपनी ताकत का एहसास इंसान को करा दिया.

ट्विटर अकाउंट @weirdterrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (gorilla dragging viral video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो लोगों को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में आपको गोरिल्ला की ताकत देखने को मिल जाएगी. आपने फिल्मों में गोरिल्ला (Gorilla dangerous video) की खतरनाक झलक देखी होगी जिसमें वो अपनी छाती पीटते और शहरों में आतंक फैलाते नजर आते हैं. यूं तो वो सब काल्पनिक दृश्य हैं पर असल में भी उनकी ताकत कम नहीं होती है.

A gorilla’s gentle reminder that he could easily kill you pic.twitter.com/BV9YQc5Bgj

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 2, 2023