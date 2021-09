Zoo घूमने आए लोगों के सामने ही गोरिल्ला ने शुरू कर दी गंदी हरकत, बच्चों की आंखें बंद कर भागे मां-बाप!

माता-पिता के साथ जू (Zoo) घुमना किस बच्चे को नहीं पसंद होगा. बच्चों की छुट्टियों में माता-पिता उन्हें जू या किसी नेचर पार्क में जरूर ले जाते हैं जिससे बच्चे प्रकृति के ज्यादा करीब आ सकें. इससे बच्चों का ध्यान टीवी और सोशल मीडिया में दिखाई देने वाली अटपटी चीजों से हटकर ज्ञान की ओर लगता है. मगर जब जू में ही कुछ अटपटा (Weird Scene at Zoo) होने लगे तब माता-पिता हैरान हो जाते हैं और वहां से भी बच्चों लेकर उन्हें भागना पड़ता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक जू में हुआ.

अमेरिका (USA) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में 23 सितंबर को एक ऐसा वाकया हुआ जो काफी फनी भी है और शर्मिंदा करने वाला भी है. यहां कई बच्चे अपने माता-पिता के साथ ब्रॉन्क्स जू (Children in Bronx Zoo) घूमने आए थे. बाकी जानवरों को देखते-देखते जब वो गोरिल्ला (Gorillas in Zoo) के पास पहुंचे तो उनकी हरकते देखने में सभी को बहुत मजा आ रहा था कि अचानक नर और मादा गोरिल्ला संबंध (Gorilla intimate act in USA zoo) बनाने लगे. दोनों की हरकत देख वहां मौजूद माता-पिता दंग रह गए और अपने बच्चों की आंखें बंद कर वहां से उन्हें तुरंत लेते गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में परिजनों की हैरान-परेशान आवाज साफ सुनाई दे रही है. और वो अपने बच्चों को वहां से हटाते भी नजर आ रहे हैं.

गोरिल्ला की हरकत से कई मां-बाप को शर्मिंदा होना पड़ा. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. (फोटो: ट्विटर वीडियो का स्क्रीनशॉट)

न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए एक पिता ने कहा- “मैं गोरिल्लाओं की उस हरकत को देखकर चौंक गया. भले ही वो नेचुरअल एक्ट था मगर हैरान करने वाला था.” वहीं एक पिता ने कहा- “मैं अपनी 4 साल की बच्ची और भतीजी के साथ गया था. मैं बच्चों का वीडियो बना रहा था कि मुझे अचानक गोरिल्लाओं की ऐसी हरकत नजर आ गई. मैंने तुरंत ही बच्चों को वहां से हटाया.” ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गोरिल्ला की ये हरकत का वीडियो खूब वायरल (Gorilla in Zoo video) हो रहा है. कई लोग वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोग दो गोरिल्ला के ही सपोर्ट में आ गए और कहने लगे कि जू वालों ने ग्लास के पिंजड़े में गोरिल्लाओं को रखकर उनकी प्राइवेसी का हनन किया है. अब अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है.