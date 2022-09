पार्टी में पोती ने दादा के साथ किया डांस, बुजुर्ग की आंखों से छलकने लगे आंसू! भावुक कर देगा ये वीडियो

इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो एक पल ऐसा भी आता है जब उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है और उसका अंत नजदीक आ चुका है. ऐसे में वो हताश होने लगते हैं और यही वक्त होता है जब उन्हें डिप्रेशन भी हो जाता है. ऐसे में उनके बच्चों और परिवार के छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बुजुर्गों का हौसला ना टूटने दें. इन दिनों एक वीडियो वायरल (granddaughter dancing with grandfather video) हो रहा है जिसमें एक युवती अपने दादा के साथ ऐसा ही करती दिख रही है. ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे.



ट्विटर अकाउंट ‘गुड न्यूज मूवमेंट’ पर अक्सर सकारात्मक वीडियोज (positive videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (bride dancing with grandfather on wedding viral video) शेयर किया गया है जिसमें एक पोती अपने दादा के साथ डांस कर रही है. एक दादा अपने पोते-पोतियों से बहुत क्लोज़ होते हैं. वो उनमें अपना बचपन तलाशते हैं. बच्चे भी अपने दादा-दादी पर जान छिड़कते हैं. इस वीडियो में भी दोनों के बीच की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है.

View this post on Instagram A post shared by Good News Movement (@goodnews_movement)



युवती ने दादा के साथ किया डांस

युवती की ड्रेस देखकर लग रहा है कि ये उसकी शादी के दिन का वीडियो है. उसने दुल्हन का गाउन पहना है और अपने बुजुर्ग दादा के साथ डांस कर रही है. वहां बैठे लोग इस दृश्य को देखकर बेहद शांत और भावुक नजर आ रहे हैं. पोती ने अपने दादा को सीने से चिपकाया हुआ है और उनके सिर को अपने कंधे पर झुकाया है. दादा लगातार रो रहे हैं. लड़की का नाम ओलिविया है और वो यू आर माय सनशाइन गाने पर डांस कर रही है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 26 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि ये देखकर उसकी आंखों से धार की तरह आंसू बहर रहे हैं. एक ने कहा कि वो कुछ भी दांव पर लगाकर अपने ग्रैंडपैरेंट्स के साथ ऐसा वक्त बिताना चाहेगी. एक ने कहा कि सही मायनों में यही प्यार है.

