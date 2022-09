पोती ने अपनी दादी को गिफ्ट की बच्चों की गुड़िया, बूढ़ी महिला का रिएक्शन ले आएगा आंखों में आंसू!

मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी बूढ़ी काकी में कहा था- “बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है.” जब लोग बूढ़े होने लगते हैं, तो वो फिर से बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं. छोटी-छोटी चीजें उन्हें खुशी देती हैं, उन्हें जल्दी दुख भी हो जाता है और झुंझलाहट भी आसानी से हो जाती है. बच्चों की ही तरह अगर उन्हें कोई गिफ्ट (granddaughter dift doll to grandmother) दे दिया जाए तो वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं. ऐसा ही एक बूढ़ी महिला के साथ हुआ जिसकी पोती ने उसे एक गुड़िया गिफ्ट में दी.

इंस्टाग्राम अकाउंट ‘गुड न्यूज मूवमेंट’ पर सकारात्मक वीडियोज (positive videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक पोती ने अपनी दादी को ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठी (grandmother happy to get doll as gift) और उस तोहफे को गले लगा लिया. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दादा-दादी हमारी खूब देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर ये हमारा फर्ज है कि हम अपने दादा-दादी, या नाना-नानी का भी उसी प्रकार खयाल रखें.

महिला गुड़िया देखकर हुई भावुक

इस वीडियो में एक दादी गिफ्ट खोलती दिख रही हैं जो उनकी पोती ने उन्हें भेंट किया है. दादी अपनी पोती से कह रही हैं कि उसे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी दूर से मिलने आई है, वही बड़ी बात है. जैसे ही थोड़ी देर में वो गिफ्ट को खोलकर अंदर रखे सामान को देखती है, वैसे ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है. उसके अंदर से वो एक बच्चों की गुड़िया निकालती है और अपने चेहरे से सटाकर कहती है कि उसके पास ऐसी गुड़िया नहीं थी. फिर वो पोती को धन्यवाद देती है और कहती है कि वो जब छोटी थी तो उसे ये गुड़िया चाहिए थी.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और बहुत लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि महिला के लिए ये बहुत भावुक करने वाला क्षण रहा होगा क्योंकि जो गुड़िया पोती ने गिफ्ट की है, वो पुराने वक्त में काफी फेमस थी और उस औरत के दौर की लड़कियों को चाहिए होती थी. उस गुड़िया का नाम मारिलू डॉल्स है.

