VIDEO: दादी मां ने उतारी बच्चे की नजर, लोगों ने कहा- 'कोई क्या बिगाड़ सकता है इस बच्चे का!'

जब बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है. वो जानता है कि उसके साथ उनके परिवारवाले हैं जिसके चलते उनपर कभी कोई आंच नहीं आएगी. घर के बुजुर्ग भी अपने बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. अगर बच्चे नाती-पोते हों तो ये प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (grandmother Ward off the evil eye from the child video) हो रहा है जिसमें इस बात का उदाहरण साफ नजर आ रहा है.

आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने अपने ट्विटर (Awanish Sharan twitter video) पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला छोटे से बच्चे की नजर उतारती दिख रही है. यूं तो इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चा उस महिला का कौन है मगर देखने से यही लग रहा है कि वो उसका पोता या नाती ही होगा. वीडियो (dadi maa ne bachche ki utaari nazar viral video) ये भी दर्शाता है कि आज भी भारतीय संस्कृति में बच्चों पर से बुरी नजर हटाने के लिए बुजुर्ग पहले से चले आ रहे तौर तरीकों को अपनाते हैं जो इस देश का सबसे खूबसूरत पहलु भी है.



दादी मां ने उतारी बच्चे की नजर

वीडियो में साड़ी पहने एक दादी दिखाई दे रही हैं. उनके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है. महिला ने अपने एक हाथ में प्लास्टिक का थैला पकड़ा है जबकि दूसरे से वो हाथ को बच्चे के ऊपर से घुमाकर नजर उतार रही है. नजर उतारने के बाद वो उसे चूल्हे में डालती नजर आ रही हैं और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियां चिटकाकर बच्चे को बुरी नजरों से दूर कर रही हैं. ये वीडियो देखकर आपको भी अपनी दादी-नानी की याद जरूर आ जाएगी.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ट्विटर पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसे 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 35 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. आईपीएस अफसर संतोष सिंह ने कहा- परिजनों के आशीर्वाद से अमंगल भी मंगल में बदल जाता है. एक तरफ जहां लोगों ने वीडियो की तारीफ की, दूसरी तरफ लोग वीडियो के बहाने अवनीश शरण की आलोचना करते दिख रहे हैं. एक ने कहा- जब एक IAS समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले पोस्ट डालेगा तो देश जरुर कुछ साल पीछे तो जाएगा.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news