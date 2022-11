लाल रंग का लहंगा पहने दिखीं नानी! मेकअप करने वाली लड़की को किया प्यार; दिल जीत रहा है ये क्यूट वीडियो

सजना-संवरना तो हर औरत को पसंद होता है फिर चाहे 15 साल की युवती हो या 45 साल की महिला और या फिर 75 साल की बुजुर्ग. हालांकि, उम्र के साथ उनके मेकअप और सुंदरता के विचार बदल जाते हैं. लोग अक्सर ज्यादा उम्र में कम मेकअप करना पसंद करते हैं. पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसें एक बुजुर्ग महिला (Old woman wearing lehnga video) मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप (Old woman doing makeup viral video) करवाती दिख रही है.

जैसमीन कौर दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बूढ़ी महिला का मेकअप किया जिसके बाद वो वीडियो वायरल (Nani wearing red lehnga doing makeup) होने लगा. आमतौर पर बुढ़ापे में लोग मेकअप से परहेज करने लगते हैं पर इस वीडियो में नजर आ रही महिला (grandmother makeup cute video) इस बात का उदाहरण है कि उम्र सिर्फ एक संख्या मात्र है.

A post shared by JASMEEN KAUR (@jasmeenkaurmakeovers)



नानी ने करवाया मेकअप

वायरल वीडियो के साथ जैसमीन ने लिखा- “ऐसे प्यारे-प्यारे क्लायंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं प्यार के साथ. मेकअप के बाद उनका रिएक्शन सुनिए.” वीडियो में बुजुर्ग महिला दुल्हन का लहंगा पहनी दिख रही हैं और कई मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रहे हैं. तभी एक आर्टिस्ट उनसे पूछती है- नानी जी आपको मेकअप कैसा चाहिए? तो महिला जवाब देती है- “कुछ नहीं, बस हल्का सा, मैं तो वैसे ही ठीक हूं.” जब मेकअप हो जाता है तो उनसे आर्टिस्ट पूछते हैं कि उन्हें मेकअप कैसा लगा, तो महिला कहती है- “बहुत अच्छा, काजल तो लगाओ!” फिर वो मेकअप करने वाली लड़की को गले लगा लेती है.

वीडियो हो रहा है वायरल

ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और इसे 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि उसे महिला का आउटफिट बहुत पसंद आया और वो भी अपनी नाती की शादी में ऐसे ही रेडी होगी. वहीं एक ने कहा कि नानी बहुत प्यारी लग रही हैं. लोगों ने महिला की खूब तारीफ की है.

