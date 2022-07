VIDEO: पानी के बाहर घूरते नजर आया खतरनाक जीव, सामना होने पर महिला करने लगी मेल मिलाप!

प्रकृति कितनी विचित्र है, इसका अंदाजा हमें तब लगता है जब हम उससे जुड़ी चौंकाने वाली चीजें देखते हैं. हमें लगता है कि प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अनोखी चीज हम हैं, मगर यही हमारी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि असल में इंसानों से ज्यादा विचित्र वो जीव हैं जिनके बारे में हमें कम जानकारी है. इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (grey whale eyes video) हो रहा है जो आपको हैरान कर देगा क्योंकि इसमें एक विचित्र जीव नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. इन दिनों वायरल हॉग के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो बेहद चौंकाने वाला है. इस वीडियो में एक जीव समुद्र (Grey Whale looking out of water video) के अंदर से सतह पर निकल आता है और बाहर झांकने लगता है. वो वीडियो (whale looks at woman video) बना रही महिला की नजरों में नजरें डालकर देखने लगता है.

View this post on Instagram A post shared by ViralHog (@viralhog)



पानी से बाहर झांकने लगी व्हेल

वीडियो में नजर आ रहा जीव असल में विशाल ग्रे व्हेल है. ये वीडियो मेक्सिको का है. एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है जो पानी में किसी जीव से ‘हेलो’, कह रही है. जैसे ही व्हेल बाहर आती है, वैसे महिला भी हैरान लगने लगती है. व्हेल की बड़ी आंखें पानी से बाहर उस महिला को ही घूरती दिख रही हैं. देखने में वो इतनी खतरनाक है कि अगर अपना विशाल मुंह खोल दे तो उसमें महिला पूरी की पूरी समा जाए मगर व्हेल चुपचाप उसे देखती है और फिर कुछ पल बाद पानी के अंदर चली जाती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 47 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि व्हेल ने शायद महिला की आंख में नहीं, उसके कैमरा में देखा. एक महिला ने कहा कि ये पल हैरान करने वाला है और उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई. वहीं एक शख्स ने व्हेल को बहुत खूबसूरत बताया. ज्यादातर लोग वीडियो में दिख रही महिला की आवाज को बुरा कह रहे हैं. कई लोगों ने तो मजाक में ये तक कह दिया कि उसकी आवाज कानों में इतनी चुभ रही थी कि व्हेल इसी वजह से पानी के अंदर चली गई.

