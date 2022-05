अपनी ही बारात में घोड़े पर से गिरा दूल्हा! जानवर को नचाने पर तुले थे बाराती, देखें Video

बारात के वक्त दूल्हे से ज्यादा उसके यार-दोस्त एक्साइटेड रहते हैं. बारात में नाचना, नाचते-नाचते शादी स्थल तक जाना, साथ चलती लाइटें और बैंड, से सब कुछ लोगों के अंदर काफी उत्साह भर देता है. मगर अतिउत्साही होना कई बार सब कुछ बिगाड़ देता है. ऐसा ही कुछ गुजरात के एक गांव में भी हुआ जब ज्यादा उत्साह में लोगों ने दूल्हे को बैठाए घोड़े (Groom fell from horse back Gujarat video) को ही नचाना शुरू कर दिया. मगर घोड़े का संतुलन बिगड़ा और चौंकाने वाला हादसा हो गया.

न्यूज18 गुजरात के कामित सोलंकी ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी चौंकाने (Horse dance groom fell from horse) वाला है. वो इसलिए कि एक दूल्हे के साथ उसी की शादी के दिन ऐसा हादसा हो गया कि उसकी काफी चोट आ गई. इस वीडियो (groom fell from horse back in barat) से ये समझा जा सकता है कि ज्यादा उत्साह से आदमी गलत कदम उठा लेता है और फिर सब गड़बड़ हो जाता है.



घोड़े को नचाने में गिरा दूल्हा

वीडियो में शादी समारोह का दृश्य दिख रहा है. लोग घोड़े पर बैठे दूल्हे को घेरकर खड़े नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में गाना बजता भी सुनाई दे रहा है. तभी ना जाने लोगों को क्या सूझा कि उन्होंने घोड़े को भी गाने पर डांस करवाने का मन बना लिया. उस दौरान दूल्हा घोड़े पर बैठा ही हुआ था. अचानक घोड़े का मालिक उसे डंडी से मारता है और वो अपने आगे के दो पैर हवा में उठाने लगता है. इतनी देर में घोड़े के पिछले पैरों का संतुलन बिगड़ता है और वो पीछे की ओर गिर पड़ता है. तुरंत लोग दूल्हे को बचाने के लिए भागते हैं. वीडियो के कैप्शन के अनुसार इस हादस में दूल्हा समेत 4 लोग घायल हो गए क्योंकि घोड़ा सीधे उन्हीं के ऊपर गिर पड़ा.

शादी समारोह की ये घटना हो रही वायरल

वैसे ये पहली बार नहीं है जब शादी समारोह में इस तरह की अजीबोगरीब घटना घटी है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव का एक मामला काफी सुर्खियों में है. यूपी के उन्नाव जिले की एक शादी में चौंकाने वाली घटना घटी. जयमाल आदि होने के बाद भंवरों के समय दूल्हे को चक्कर आने से वह बेहोश होकर गिर गया. दुल्हन का भाई दूल्हे के चेहरे व सिर पर पानी के छींटे मारे और सिर सहलाने लगा, तो हेयर विग निकल कर हाथ में आ गई. यह देख मौजूदा लोगों को हंसी आ गई और दुल्हन पक्ष ने धोखा देने की बात कह कर दूल्हे को ही बंधक बना लिया. इसके बाद दुल्हन व परिजनों ने फेरे लेने और विवाह करने से मना कर दिया. इस बीच दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक की नौबत भी आ गई.

