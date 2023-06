Viral Video: शादी के दौरान फोन में घुसा रहा दूल्हा, दुल्हन दिखी नाराज, लोग बोले- 'विवाह से पहले तलाक पक्का!'

शादी का दिन किसी भी दूल्हा-दुल्हन के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन होता है. इस दिन कपल हर जरूरी काम को पीछे छोड़कर अपनी शादी की रस्मों में खो जाते हैं. चाहे भारतीय परंपरा से शादी हो या किसी और देश के रिवाज से, हर शादी में दूल्हा-दुल्हन को इतनी फुरसत नहीं मिलती कि वो एक दूसरे से हटकर गैर जरूरी चीजों की ओर ध्यान दें. पर एक दूल्हे ने तो हद ही कर दी. उसने अपनी शादी के दौरान भी अपने फोन को नहीं छोड़ा. अब इस व्यक्ति का वीडियो वायरल (Groom scroll phone in wedding video) हो रहा है, और लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @Mahuntsu पर हाल ही में एक वीडियो (groom busy in phone wedding video) पोस्ट किया गया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विदेशी कपल (Bride groom video) की शादी होती दिख रही है. दोनों ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और उसी परंपरा से विवाह के बंधन में बंधते नजर आ रहे हैं. उन्हें और उनके आसपास लोगों की वेशभूषा देखकर लग रहा है कि वो किसी अफ्रीकी देश के रहने वाले हैं.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT

— Mahuntsu (@Mahuntsu) June 2, 2023