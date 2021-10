तेज आंधी-तूफान के बीच आसमान से बरसने लगे 'विशाल पत्थर'! गाड़ियों पर गिरते ही बना दिया कचूमर

भारत में जहां ठंड का मौसम नजदीक है वहीं ऑस्ट्रेलिया (Australia) में ये वसंत (Australia Spring Season) का सीजन है. इस दौरान वहां भयंकर बारिश होना सामान्य सी बात है. मगर पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया. यहां अचानक कुछ दिन पहले तेज आंधी-तूफान आया और मूसलादार बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच आसमान से अचानतक ही ‘पत्थर’ (Australia Heavy Hailstorm) बरसने लगे जिसने रोड पर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया और उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया.

19-20 अक्टूबर के करीब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट यानी क्वीन्सलैंड में भयंकर बारिश (Rain in Queensland) दर्ज की गई. ये बारिश लोगों के लिए काफी मुश्किलें लेकर आयी क्योंकि बारिश के साथ-साथ आसमान से ओले (Hail in Australia) भी बरसने लगे. मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि इन ओलों (Large Hail pelted in Australia) का आकार इतना बड़ा था कि ये महज बर्फ के कंकड़ कम, संतरे जितने बड़े पत्थर लग रहे थे. रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ओलों का साइज 6 इंच तक नापा गया जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. कुछ जगहों पर तो बर्फबारी की तरह हेलस्टॉर्म को दर्ज किया गया जबकि कई जगहों पर ओलों की भयंकर बारिश हुई जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि इतनी मात्रा में पहली बार देश में ओले गिरे हैं.

Spring in Australia… 🌨️ A large-scale multi-agency response is continuing in Coffs Harbour right now after a freak hail storm hit just before 3pm. 280+ calls for help so far and more expected as residents return home. Extensive damage reported across city @nbnnews @9NewsSyd pic.twitter.com/kPtfpBijQH

— Olivia Grace-Curran (@livgracecurran) October 20, 2021