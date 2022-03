शख्स की जीभ पर उग आए काले-घने 'बाल'! कारण जानकर दंग रह जाएंगे आप

हाथ, पैर से लेकर शरीर के लगभग सभी जगहों पर बाल उग आते हैं जो आम बात होती है. कई लोगों के तो कान पर भी बाल उगने लगते हैं. यही नहीं, कई औरतों में असंतुलित हॉर्मोन (Hormonal Imbalance) के कारण उनके चेहरे पर बाल उग आते हैं पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी की जीभ पर बाल (Hair grown on tongue) उगने लगे हैं. बेशक ये शॉकिंग बात है मगर हाल ही में एक शख्स के साथ ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया मगर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि डॉक्टरों का कहना है कि जीभ पर ‘बाल’ (Hair like fibre grown on tongue) उग आना काफी आम बात है.

लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (American medical association) के मासिक मेडिकल जर्नल जामा डर्मेटोलॉजी में एक केस से जुड़ी रिपोर्ट 9 मार्च को पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि एक शख्स की जीभ पर काले फाइबर जमा हो गए जो बाल की तरह लग रहे थे. मगर ये बाल नहीं थे. रिपोर्ट में बताया गया कि शख्स एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक गया था क्योंकि उसकी जीभ के ऊपरी हिस्से पर ये फाइबर दिखने लगे थे. उसे लगा कि बाल उग रहे हैं जिस वजह से वो काफी परेशान हो गया था.

बाल जैसे फाइबर

डॉक्टरों ने उसे डायगनोज किया और पाया कि उसे एक बेहद कॉमन मेडिकल कंडीशन है जिसे ब्लैक हेयरी टंग कहते हैं और मेडिकल जुबान में इसका नाम lingua villosa nigra है. रिपोर्ट के अनुसार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने से करीब 3 महीने पहले शख्स को लकवा मार गया था और उसके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर दिया था. धीरे-धीरे वो ठीक हुआ और उसे पूरी तरह से लिक्विड डायट पर रख दिया गया था. जब उसकी केयर टेकर ने महीने बाद उसकी जीभ पर काले फाइबर जमते हुए देखा तो उसे लगा कि वो बाल हैं और उसने तुरंत ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी. डॉक्टर ने उसे बताया कि ये काफी आम कंडीशन है.

जीभ में कैसे उग आते हैं ‘बाल’?

अब सवाल उठता है कि शख्स की जीभ में क्या हुआ और कैसे. दरअसल, हमरी जीभ में फ़िलीफ़ॉर्म पपीली नाम के उठे हुए बंप जैसे होते हैं जो आपने ब्रश करते वक्त देखा होगा. ये बंप, ब्रश, जीभ साफ करने, सख्त खाना खाने से कुछ-कुछ वक्त में जीभ से झड़ते रहते हैं. मगर जब कोई व्यक्ति अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं देता, यानी जीभ साफ नहीं करता, या फिर लंबे वक्त तक लिक्विड डायट पर रहता है, या तंबाकू जैसे पदार्थ का सेवन करता है तो ये झड़ते नहीं हैं. इस तरह ये जमते-जमते फाइबर की तरह जीभ में बाल जैसा रूप ले लेते हैं. कई बार ये बैक्टीरिया इंफेक्शन के कारण भी हो जाते हैं. इसको खत्म करने का यही उपाय है कि हर कोई अपने मुंह की अच्छे से सहाई करे.

