स्वास्थ्य कर्मी ने अस्पताल में किया गजब का बैले डांस, सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है Video

कोरोना (Corona) काल में स्वास्थ्य कर्मियों (Health Workers) ने लोगों की जान बचाने के लिए जिस निष्ठा और लगन से काम किया है वो सराहनीय है. उन्होंने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर (Doctors) ही सच्चा जीवन रक्षक है. डॉक्टरों ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं बचाई, अस्पताल में भर्ती लोगों का मनोरंजन भी किया. पिछले दिनों कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के वीडियो वायरल (Viral Video) हुए जो अस्पताल में भर्ती मरीजों को सकारात्मक रखने के लिए नाच-गाना करते नजर आ रहे हैं. अब ऐसा ही एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में मास्क (Mask) लगाए, अपनी यूनिफॉर्म पहने पियानो (Piano) की ट्यून पर डांस कर रहा है.

अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटाह अस्पताल (University of Utah Hospital) ने ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उनका एक स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में गजब का डांस (Health Worker Dance Video) करता दिख रहा है. वीडियो में नजर आ रहा शख्स यूनीफॉर्म पहने, हॉस्पिटल के अंदर ही बैले डांस (Ballet Dance) कर रहा है. उसके बगल में ही एक दूसरा शख्स पियानो बजा रहा है. पियानो की धुन पर स्वास्थ्य कर्मी का डांस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस एक मिनट के वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर काफी शेयर कर रहे हैं. अब तक इस वीडियो को 1 लाख के करीब लोग देख चुके हैं और 500 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं.

A moment of pure joy at University of Utah Hospital❤️#uofuhealth #universityofutahhealth pic.twitter.com/kiuBPs6cbA

— University of Utah Health (@UofUHealth) August 31, 2021