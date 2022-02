VIDEO: समुंदर में नहा रहे लोगों के पास पानी में गिरा विशाल हेलीकॉप्टर, बीच पर मच गई अफरा-तफरी

छोटी से गलती बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, और दुर्घटनाओं के खूब चर्चे होते हैं. हाल ही में अमेरिका में एक ऐसी दुर्घटना एक फेमस बीच (Helicopter crash on American beach) के पास हुई. अगर आप कभी किसी बीच पर गए होंगे या टीवी में देखा होगा तो जानते होंगे कि लोग समुद्र के किनारे बीच पर वक्त बिताने जाते हैं. वहां खूब मस्ती करते हैं. समुद्र का मजा लेते हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका के बीच (Helicopter fell in water in Miami) पर भी हो रहा था जब अचानक वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया.

हाल ही में एक हेलीकॉप्टर के पानी में गिरने (Helicopter crash in water video) का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मियामी के साउथ बीच पर 19 फरवरी को एक बड़ा हादसा हुआ. बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश (helicopter crash viral video) कर गया. बड़ी बात ये थी कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के चलते किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा ना किसी की जान गई. हालांकि 2 लोग घायल हुए हैं.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

