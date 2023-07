Viral Video: समुद्र में डूबते आदमी को बचाने कूदा शख्स, गहराई में से निकाला बाहर, लोग बोले- 'हीरो है लड़का!'

इंसान अगर इंसान की मदद ना करे तो इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी. बेशक आज के वक्त में लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो इंसानियत का झंडा थामे चल रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम है. इस बात का सबूत एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है, जिसमें एक शख्स ने आदमी को डूबने (Man save another from drowning video) से बचाया है. हालांकि, बहुत से लोग इस वीडियो को स्टेज्ड, यानी पहले से तय किया हुआ बता रहे हैं. ऐसे में वीडियो के सच होने का हम दावा नहीं कर रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @DailyLoud पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे (Man save drowning man in sea video) की जान बचाता नजर आ रहा है. बीच पर लोग घूमने फिरने जाते हैं और समुद्र में मस्ती भी करते हैं, नहाते हैं पर कई बार जब वो ज्यादा गहराई में चले जाते हैं तो हादसों का शिकार हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी एक व्यक्ति के साथ होते दिख रहा है जो गहराई में डूबता दिख रहा है.

No hesitation this hero saw someone drowning and jumped into action to save them 🙏🏻 🏊‍♂️ pic.twitter.com/nszlM9iu0r

