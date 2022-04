सड़क पर बनी पिज्जा के टुकड़े जितनी जमीन है निजी प्रॉपर्टी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

लोग जब प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए जमीन खरीदते हैं तो आमतौर पर वो इतनी बड़ी जमीन लेना चाहते हैं जिसमें वो अपना घर बनवा सकें या दुकान आदि जैसी चीजों का निर्माण करवा सकें. जब कोई बड़ी इकाई या कंपनी जमीन लेती है तो वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें कंपनी की इमारत या स्कूल-कॉलेज के साइज का निर्माण हो सके. मगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर (Smallest private property in New York City) में एक जमीन का टुकड़ा है इतना छोटा है कि वो पिज्जा के स्लाइस जितना लगेगा. हैरानी तो ये है कि ये जमीन का टुकड़ा बीच सड़क पर है मगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी (pizza slice size land private property in America) है.

न्यूयॉर्क सिटी में जमीन के कई ऐसे टुकड़े हैं जो कई निर्माण कार्यों के कारण बीच-बीच में छोड़ दिए गए हैं. मगर उन सभी में से कोई भी हेस ट्राएंगल (Hess triangle New York City) जितना छोटा नहीं है. जमीन का ये टुकड़ा पिज्जा की स्लाइस से थोड़ा ही बड़ा होगा और बीच सड़क पर होने के बावजूद आज भी ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है. ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस ट्राएंगल की कहानी साल 1910 से शुरू होती है.

कैसे इतनी सी जमीन बनी प्राइवेट प्रॉपर्टी

शहर की रूपरेखा बदलने के लिए करीब 253 इमारतों को तोड़कर वहां फिर से निर्माण किया जाना था. इनमें से एक 5 फ्लोर का अपार्टमेंट था जिसके मालिक डेविड हेस थे. उन्होंने और उनके परिवार ने इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लड़े भी मगर 1913 तक उनके पास सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए थे. प्रॉपर्टी को गिराना ही पड़ा मगर साल 1928 में जब हेस के परिवार वाले प्रॉपर्टी के पेपर देख रहे थे तब उन्हें पता चला कि प्रशासन ने एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया और उसपर दावा नहीं किया. तुरंत ही परिवार ने उस हिस्से पर अपना अधिकार साबित करने के लिए एक नोटिस कोर्ट में डाल दी और उन्हें वो हिस्सा मिल गया. तब उन्होंने वहां मोजैक का एक ट्राएंगल बनवाया और उसपर लिखवाया- ये हेस एस्टेट की प्रॉपर्टी है जो कभी भी जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं दी गई थी.

जानिए कितनी है जमीन की कीमत

ये जमीन सिर्फ 0.0000797113 एकड़ है. आम लोगों की नजरों से ये जमीन गुम भी हो सकती है मगर इसपर बना मोजैक का डिजाइन इसको अलग से दर्शा देता है. न्यूयॉर्क सिटी ने परिवार से कहा था कि वो इस हिस्से को पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर दान में दे दें मगर उन्होंने इसे सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई के रूप में एक प्रतीक की तरह स्थापित कर दिया. बता दें कि 1938 में हेस ट्राएंगल को विलेज सिगार स्टोर को 76 हजार रुपयों में बेच दिया गया था. अगर महंगाई दर और प्लॉट के साइज के हिसाब से गड़ना लगाई जाए तो न्यूयॉर्क में आज इतनी सी जमीन की कीमत 13 लाख रुपयों से ज्यादा है. रिपोर्ट के अनुसार इस जमीन के मालिक 1995 से 70 Christopher Realty Corporation हैं.

