भगवान शिव का अनोखा मंदिर जहां घर से भागे प्रेमी जोड़ों का होता है धूमधाम से स्वागत! महाभारत से है संबंध

कहते हैं कि इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला पुरुष शिव के समान हो जाता है और स्त्री, शक्ति के समान. अगर प्रेम की बात हो तो शिव और शक्ति को हमेशा ही उदाहरण और प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है. अपने प्रेम को दोबारा हासिल करने के लिए जहां भगवान शिव ने सदियां बिता दीं, वहीं शिव को हासिल करने के लिए माता पार्वती ने भी सालों तक घोर तपस्या की थी. अब भगवान शिव का हिमाचल प्रदेश (Kullu, Himachal Pradesh Lord Shiva temple) में स्थित एक मंदिर आज के दौर में प्रेमी जोड़ों (Lovers get shelter in Shiva temple) की मदद कर रहा है और उन्हें रहने के लिए ठिकाना दे रहा है, क्योंकि इस मंदिर और यहां के लोगों का मानना है कि प्रेम जिस भी रूप में हो, उसे अपना लेना चाहिए.

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम है शंगचूल महादेव मंदिर (Shangchul Mahadev). यहां हजारों लोग दर्शन करने और भगवान की आराधना करने आते हैं. मगर ये मंदिर एक खास वजह से दुनिया में फेमस है. ये मंदिर कुल्लू की सैंज घाटी में मौजूद है. रिपोर्ट्स की मानें तो मंदिर 128 बीघा में फैला है और यहां की प्राकृति खूबसूरती देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाएगा. खूबसूरती और आस्था के अलावा मंदिर प्रेमी जोड़ों को आश्रय (Eloping couples find place to live in Shiva temple) देने के लिए भी जाना जाता है.

The celestial meadows of #Shangarh, Sainj Valley along with the devta of Shangchul Mahadev Temple

Share your meadow pics that can rival or surpass it.#greathimalayannationalpark#himachalptadesh #IncredibleIndia #GHNPhttps://t.co/wPyn9sVZA8 pic.twitter.com/BUKfPX1Yuv

— Travelling Slacker (@Travellingslack) May 6, 2022