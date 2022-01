दुनिया की अनोखी जगह जहां लोग खाने में मसाले नहीं मिट्टी और रेत डालते हैं! जानिए क्या है इसका कारण

भारत अपने खानपान (Famous Dishes of India) के लिए फेमस है. यहां कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और उन्हें स्वादिष्ट बनाते हैं यहां के अलग-अलग किस्म के मसाले. पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां के लोग खाने में मसालों या नमक की जगह वहां की रेत और मिट्टी (Place where Mud and Sand added to food) डालते हैं? बेशक ये सुनकर हैरान होने वाली बात है मगय ये सच है.

इरान में एक आइलैंड है जिसका नाम है होर्मुज आइलैंड (Hormuz Island, Iran). इसे रेनबो आइलैंड (Rainbow Island Iran) भी कहते हैं क्योंकि यहां की मिट्टी और रेत रंगीन है और पहाड़ भी इंद्र धनुष की तरह नजर आते हैं. मगर इससे इतर ये आइलैंड और यहां के लोग एक अलग कारण के लिए फेमस हैं. दरअसल, ओर्मुज आइलैंड के लोग अपने खाने में नमक या मसाले (Hormusz Island Sand and Mud added in Food) नहीं, यहां की मिट्टी और रेत डालते हैं और उसे बहुत शौक से खाते भी हैं.

We’ve always seen the rainbow in the sky

But if you travel to the beautiful Hormuz Island, you will see a rainbow of amazing colors on the ground!

