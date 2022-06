VIDEO: स्केटिंग कर रही लड़की के साथ रेस लगाने लगा घोड़ा और कुत्ता, मुकाबला देख आ जाएगी चेहरे पर मुस्कान

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं, हालांकि बहुत से लोग उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं. आज हम आपको एक वायरल वीडियो के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसमें इंसान और जानवरों की खास दोस्ती देखकर खुशी भी होगी और प्यार भी आएगा. इस वीडियो में एक घोड़ा और कुत्ता, स्केटिंग कर रही महिला (Horse and dog racing with woman video) के साथ रेस कर रहे हैं.

जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (Animal videos) शेयर करने के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो बहुत पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में घोड़े, कुत्ते और एक महिला (woman skating on road with horse and dog video) के बीच खास दोस्ती दिखाई गई है. वीडियो इसलिए भी खास है कि इसमें जानवरों के प्यारे इमोशन्स साफ दिखाई दे रहे हैं.



घोड़े और कुत्ते ने महिला के साथ की रेस

वीडियो में एक महिला सुनसान रास्ते पर स्केटिंग करती दिख रही है. रास्ता बेहद खूबसूरत लग रहा है मगर वीडियो को खूबसूरत बनाया है महिला के साथ दौड़ते एक घोड़े और कुत्ते ने. दोनों महिला के साथ बराबरी से दौड़ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके साथ रेस लगा रहे हैं. जैसे जैसे महिला अपनी गति बढ़ाती है, वो दोनों भी तेज दौड़ने लगते हैं. फिर कुत्ता तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आगे निकलता है तो घोड़ा भी उसकी बराबरी करने लगता है.

This is Vandiego.rico with Sarah. They live not far from me in Lower Saxony, Germany. Look up Sarah‘s Instagram page for more animals, videos and beautiful photos.

