मरीज को हौसला देने के लिए उसके सीने पर सिर टिकाकर खड़ा हो गया घोड़ा, लोगों को नहीं हुआ आंखों पर यकीन

अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसानों के अंदर ही प्यार और भावनाएं हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं. जानवर भले ही बोलकर अपना प्यार ना समझा पाएं मगर उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि उनका प्यार सिर्फ साथी जानवरों (Animal showing love towards humans) के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी होता है. आपने अक्सर कुत्तों या बिल्लियों को अपने मालिक को प्यार करते देखा होगा मगर आज हम आपको एक घोड़े से जुड़ा वीडियो दिखा रहे हैं जो एक बीमार (Horse console patient viral video) व्यक्ति को इस तरह प्यार कर रहा है जैसे वो उसका दुख समझ पा रहा है.

सोशल मीडिया अकाउंट ‘गुड न्यूज मूवमेंट’ सकारात्मक और इमोशनल कर देने वाले पोस्ट के लिए जाना जाता है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसे अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही भावुक हो जाएंगे. इस वीडियो (Horse rests head on patient chest to console) की खासियत ये है कि इसमें एक घोड़ा, इंसान (Horse with crying man emotional video) को प्यार करता नजर आ रहा है. वो बीमार व्यक्ति को इस तरह प्यार कर रहा है जैसे वो उसकी भावनाओं को समझ रहा हो और उसके दुख से वाकिफ हो.

View this post on Instagram A post shared by Good News Movement (@goodnews_movement)



थेरपी सेंटर का है वीडियो

ये ब्राजील का वीडियो है जिसमें एक इक्वीन थेरपी सेंटर नजर आ रहा है. आपको बता दें कि इस तरह के थेरपी सेंटर में बेहद प्रशिक्षित घोड़े मौजूद होते हैं जो डिप्रेशन या इमोशनल प्रॉबलम्स से जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं. यहां मौजूद थेरापिस्ट इन घोड़ों के साथ मरीज को वक्त बिताने का मौका देते हैं जिससे जानवर की देखभाल कर के उनकी दिमागी समस्याएं कम हो जाएं और उनके अंदर प्यार की भावना जागे.

शख्स के सीने पर सिर रखकर खड़ा हो गया घोड़ा

वायरल वीडियो में एक मरीज बिस्तर पर लेटा है और उसके पास एक घोड़ा खड़ा है. वो मरीज के सीने पर सिर टिकाए खड़ा हुआ है. घोड़ा इस तरह मरीज को हौसला दे रहा है जिससे वो हिम्मत से काम ले. घोड़े की भावना देखकर शख्स भी इमोशनल हो जाता है और फूट-फूटकर रोने लगता है. सेंटर ने जानकारी दी कि इससे पहले उनके किसी घोड़े ने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, इस वजह से वो भी काफी हैरान हैं. ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसे 41 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. टीवी शो ‘तारक मेहता….’ की किरदार बबिता यानी एक्ट्रेस मुनमुन सेन ने भी इस वीडियो पर रोने वाला इमोजी और दिल कमेंट सेक्शन में बनाया है.

