Viral Video: इंसानों की तरह बिस्तर पर लेटा घोड़ा, सिर के नीचे लगा ली तकिया! चादर ओढ़ाकर सुलाने लगी महिला

कुत्ते और बिल्ली को पालने वाले लोगों को अपने पालतू जानवर इतने पसंद होते हैं कि वो उसे अपने साथ बिस्तर पर ही सुला लेते हैं. लोग कुत्तों को अपने साथ उसी बेड पर सुलाते हैं जिसपर खुद सोते हैं और कई बार तो वैसा ही खाना भी खिला देते हैं जो वो खुद खाते हैं. पर दूसरे जानवरों को इस तरह से सोते देखना दुर्लभ दी दृश्य है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Horse sleep on bed video) हो रहा है जिसमें एक घोड़ा, इंसानों की तरह बिस्तर पर सोते दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @BigImpactHumans पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो अकाउंट पर पोस्ट किया गया है जिसमें एक घोड़े को बिस्तर (Horse sleep like humans on bed video) पर एक महिला सुलाती हुई दिखाई पड़ रही है. घोड़े जैसे बड़े जीव को जो लोग पालते हैं, वो उन्हें अस्तबल में बंद रखते हैं. पर इस वीडियो में तो अलग ही नजारा दिख रहा है.

