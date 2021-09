बिल्ली जितने बड़े चूहों ने घरों में मचाया आतंक! निपटने के लिए नौकरी पर रखने पड़े ज्यादा पेस्ट कंट्रोलर्स

लोगों के घरों में चूहों (Rats in Houses) की समस्या बढ़ती जा रही है. एक ओर जहां चूहों से कई बीमारियां तो फैलती ही हैं, दूसरी ओर चूहे घर का सामान भी काफी खराब कर देते हैं जिससे लोगों को असुविधा होती है. हाल ही में इंग्लैंड (England) के नॉरफॉक (Norfolk) से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने दावा किया है कि उनके घर पर बिल्ली जितने बड़े चूहे (Rats as big as cats) आने लगे हैं जो घर में काफी नुकसान कर रहे हैं. ऐसे में पेस्ट कंट्रोलर्स (Pest Controllers) की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं.

नॉरफॉक के एस पेस्ट कंट्रोल फर्म के मालिक एंड्रयू डेलब्रिज (Andrew Dellbridge) ने नॉर्विक ईवनिंग न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्हें कई ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कथित रूप से बिल्ली जितने बड़े चूहे लोगों के घर में घुस जा रहे हैं. लोगों की शिकायत को पूरा करने के लिए एंड्रयू को अपनी फर्म में नई नौकरियां जारी करनी पड़ीं और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए ज्यादा लोगों को रखना पड़ा. एंड्रयू का कहना है कि लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से ये समस्या बढ़ रही है. उनके अनुसार लॉकडाउन के बाद चूहे ज्यादा चालाक और साइज (Rats size increase in lockdown) में बड़े होते जा रहे हैं. लॉकडाउन के दौरान होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कारण उनका पेट नहीं भर पाया जिसके चलते उन्होंने अब घरों को अपना निशाना बनाया है. उन्होंने कहा कि घरों में घुसने के लिए उन्हें ज्यादा चालाकी दिखानी पड़ रही है. वो अब टॉयलेट के रास्ते भी घर में घुस जा रहे हैं. इसलिए उन्होंने अपने क्लाइंट्स को टॉयलेट साफ करने की भी हिदायत दी है.

एंड्रयू ने डेली स्टार से बात करते हुए कहा कि उन्हें एक दिन एक महिला का फोन आया जो इतनी डरी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी. महिला ने बताया कि वो बाथरूम में थी जब उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं. महिला ने जब चेक किया तो वो टॉयलेट के अंदर से एक चूहे की आ रही थी. पेस्ट कंट्रोलर की मदद से महिला की चिंता दूर हो सकी. एंड्रयू ने ये भी बताया कि यूं तो ठंड का सीजन पेस्ट कंट्रोलर्स के लिए ज्यादा बिजी होता है मगर इस बार गर्मी के सीजन में भी उन्हें काफी काम करना पड़ा. ग्रिंब्सी के एक दूसरे पेस्ट कंट्रोलर ने द सन वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि उन्होंने एक शख्स के घर से 1 फुट लंबा चूहा पकड़ा था.