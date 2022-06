दीवार या छत पर कैसे चल लेते हैं कीड़े जैसे जीव? ग्रैविटी का असर ना होने के पीछे है खास कारण

आपके घर में मक्खी या अन्य कीड़े तो उड़ते दिख ही जाते होंगे. आपने ये भी गौर किया होगा कि ये कीड़े आसानी से दीवार या छत पर चल लेते हैं और घंटों उनपर बैठे भी रह सकते हैं. तो कभी आपने इस बारे में सोचा है कि ये कीड़े कैसे दीवारों पर इतनी आसानी से चल लेते हैं? कीड़ों (How insects walk on walls and ceilings) के चलने पीछे प्रकृति द्वारा दी गई खास शक्ति है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है.

मक्खी, मकड़ी (Flies-spiders leg feature) या इस तरह के अन्यी जीवों के पैर पर दो फुटपैड होते हैं. इसमें शुगर और ऑयल मिलाकर नेचुरल ग्लू होता है. ये पदार्थ इतना मजबूत होता है जो इन जीवों को दीवार या छत से चिपकने (how insects stick to ceilings) में मदद करता है. इसके अलावा हमें दीवारें और छतें पूरी तरह समतल नजर आती हैं. मगर उनमें बेहद छोटे-छोटे छेद होते हैं जो मैग्निफाइन ग्लास आदि से भी ठीक से नहीं नजर आते हैं. ऐसे में इन कीड़ों के पैरों में काफी रोएं होते हैं जो इन छेदों में घुस जाते हैं.

वैनडर वाल्स फोर्स का है कमाल

इन कीड़ों को चलने में एक फोर्स भी मदद करता है जिसे वैनडर वाल्स फोर्स (van der Waals force) कहते हैं. इन कीड़ों के पैरों पर माइक्रोस्कोप से दिखने वाले मॉलिक्यूल जब दीवारों के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं. अगर हम अपने पैरों को दीवार पर रखेंगे तो उनके बीच में गैप जरूर रहेगा, इसलिए हम पैरों को दीवार से चिपका नहीं सकते. मगर जब मकड़ी, या मक्खी जैसा कोई छोटा कीड़ा जब दीवार पर पैरों को रखेगा तो पैर के बालों के मॉलिक्यूल दीवारों पर चिपक जाएंगे.

इन कीड़ों के लिए मददगार है ये फोर्स

इस मॉलिक्यूल से बेहद कमजोर पकड़ बनती है मगर इसके जरिए कीड़े दीवारों पर पकड़ बना सकते हैं क्योंकि इस फोर्स के अलावा बाल भी दीवारों को पकड़ने में मदद करते हैं. इन कीड़ों को चिपकने का एक और कारण ये भी है कि वो साइज में काफी छोटे होते हैं. इसलिए उनके ऊपर कम ग्रैविटेशनल फोर्स लगता है. ऐसे में वैनडर वाल्स फोर्स उनके लिए मजबूती से काम करता है.

