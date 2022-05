गाड़ियों के बारे में तो जानते होंगे, अब जान लीजिए असल घोड़े में कितना होता है 'हॉर्सपावर'!

स्कॉटलैंड के मशहूर वैज्ञानिक जेम्स वॉट (James Watt) का नाम तो आपने सुना ही होगा. उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था. उस दौरान उन्होंने विज्ञान के नजरिए से एक शब्द का भी आविष्कार किया जिसे कहा जाता है हॉर्सपावर (What is horsepower). इस शब्द के जरिए उन्होंने भाप के इंजनों के उत्पादन की तुलना काम करने वाले घोड़ों की शक्ति से की थी. उनके नए डिजाइन का स्टीम इंजन कम ईंधन का इस्तेमाल करता था और इस तरह वो उन लोगों को जागरूक करना चाहते जो घोड़ागाड़ी से आगे बढ़कर स्टीम इंजन का इस्तेमाल करने के लिए नहीं तैयार थे.

पर इतिहास के पन्नों से बाहर आकर अगर बात करें तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि गाड़ियों के इंजनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या असली घोड़ों पर भी लागू होता है और असल घोड़े में कितना हॉर्सपावर होता है? (How much horsepower does a horse have) इन सवालों का जवाब इतना भी आसान नहीं है. इसे समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि हॉर्सपावर क्या होता है. हॉर्सपावर शक्ति की सामान्य इकाई है यानी जिस दर पर काम किया जाता है उसे हॉर्सपावर कहते हैं.

भाप के इंजन की घोड़ों से तुलना के लिए था हॉर्सपावर का कॉन्सेप्ट (फोटो: carkeys.co.uk)

क्या होता है हॉर्सपावर?

वैसे तो ये गणित से बुना हुआ सवाल है मगर इसे आसान तरीके से समझाएं तो जान लीजिए कि जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन और घोड़े की शक्ति की तुलना करने के लिए हॉर्सपावर का मानक तय करने के बारे में सोचा तो उन्होंने वजन उठाने वाले घोड़े की शक्ति जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक घोड़े से रस्सी को बांधा और फिर पुली के जरिए दूसरी तरफ उसे वजन से बांध दिया. उसके बाद उस घोड़े ने जब वजन को 1 सेकेंड में 1 फुट ऊपर उठा दिया, तो उससे मानक तय करने का रास्ता साफ हुआ. उन्होंने अपनी गणना से तय किया कि 1 हॉर्सपावर 550 पाउंड वजन एक फुट ऊपर एक सेकेंड में उठाए जाने की शक्ति के बराबर है. यानी वो शक्ति जो 33,000 पाउंड वजन को 1 फुट तक 1 मिनट में उठाने में सक्षम हो उसे 1 हॉर्सपावर माना गया. एक हॉर्सपावर को 746 वॉट के बराबर माना जाता है.

1 घोड़े के अंदर कितना होता है हॉर्सपावर?

साइंस फोकस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कई बार लोग समझ लेते हैं कि 1 हॉर्सपावर का मतलब हुआ 1 घोड़ा या 1 घोड़े की शक्ति. यानी उन्हें लगता है कि अगर कोई गाड़ी 100 हॉर्सपावर की हो तो उसमें 100 घोड़ों की शक्ति है. मगर ऐसा नहीं है, वॉट के अनुसार 1 हॉर्सपावर शक्ति की मात्रा है जो एक घोड़ा एक विस्तारित अवधि के लिए बनाए रख सकता है. इसके हिसाब से जब आंकलन किया गया तो वॉट ने पाया कि 1 घोड़े के अंदर 14.9 हॉर्सपावर की शक्ति होती है. गाड़ियों में हॉर्सपावर का मतलब है कि इंजन कितनी शक्ति पैदा कर रहा है. छोटी कारें 120 हॉर्सपावर तक शक्ति पैदा करती हैं जबकि बड़ी कार या ट्रक 200 हॉर्सपावर या उससे ज्यादा भी शक्ति पैदा कर सकते हैं.

