ज्वालामुखी से शोध के लिए लावा कैसे इकट्ठा करते हैं वैज्ञानिक? वायरल Video देख उड़ जाएंगे होश

ज्वालामुखी, प्रकृति का वो खौफनाक सच जो, जब फटता है, प्रलय जैसी स्थिति पैदा करता है. ज्वालामुखी फटने से सुनामी और भूकंप भी आ जाते हैं. हमारी धरती पर कई ज्वालामुखी हैं जिनमें से कुछ सक्रीय हैं और कुछ निष्क्रीय. निष्क्रीय से उतना खतार नहीं है मगर सक्रीय ज्वालामुखी के फटने के बाद खौलता लावा भी बाहर निकलता है जो किसी को भी पल में राख कर सकता है. पर वैज्ञानिक इसी लावा (How scientists collect lava from volcano) पर शोध करने के लिए इसे इकट्ठा करते हैं.

विज्ञान से जुड़े अद्भुत वीडियोज शेयर करने के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट वंडर ऑफ साइंस (Wonder of Science) पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक वैज्ञानिक लावा इकट्ठा (Scientists collecting lava from volcano) करते दिख रहा है. जियोलॉजिस्ट इस लावा को जमा कर के उससे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं. सुनने में भले ही ये आसान लगे मगर असल में बेहद खतरनाक काम है.

This is how geologists collect lava samples from an active volcano.

