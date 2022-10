VIDEO: गाड़ी में फंसने पर कार की सीट को यूं इस्तेमाल कर बचा सकते हैं अपनी जान, शख्स ने बताया रामबाण उपाय!

हादसे किसी के साथ कहीं भी हो सकते हैं. पर जरूरी ये है कि इंसान खुद का दिमाग खुला रखे और मुश्किल परिस्थिति से अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश करे. जब कोई बड़ी विपदा इंसान पर पड़ती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है पर ऐसे मौकों पर संयम बरतने से ही चुनौतियों से पार पाया जा सकता है. ऐसी मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब व्यक्ति गाड़ी में हो और अचानक किसी वजह से उसका दरवाजा (How to get out of car in emergency) जाम हो जाए. ये परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसे में खुद का बचाव कैसे किया जाए? चलिए आपको बताते हैं.

सोचिए कि आप कार के अंदर हों और किसी कारण से कार का दरवाजा जाम (car doors stuck video) हो जाए या फिर उससे भी बुरा ये कि आपके दुश्मन ने आपको कार में लॉक (car door locked video) कर दिया हो और आप बाहर निकलने के लिए जूझ रहे हों तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स कार में से निकलने की ट्रिक समझाता दिखाई दे रहा है.

This could save your life! ⚠️ pic.twitter.com/otKzEcZyV5 — Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) October 19, 2022



कांच तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया हेडरेस्ट

वीडियो में व्यक्ति ने पहले सीट के ऊपर लगे हेडरेस्ट को बाहर निकाला. हेडरेस्ट का काम सिर को पीछे टिकाने के लिए होता है मगर इसे आसानी से बाहर भी निकाला जा सकता है. बाहर निकालने से उसके अंदर लोहे के छड़ निकल आते हैं जो काफी नुकीले होते हैं. शख्स ने उन्हीं छड़ से शीशे पर जोरदार प्रहार किया और उससे कांच को तोड़ दिया. इस तरह कार से आसानी से बाहर निकला जा सकता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो, लर्न समथिंग नाम के ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया गया है जिसे 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने मजाक में कहा कि वो अपनी पिता की कार में ऐसा करने की कोशिश करेगा. वहीं एक ने कहा कि इससे आंखों में कांच घुस सकता है.

