VIDEO: मिल गया अनार काटने का सबसे आसान तरीका, बिना किसी मुश्किल के शख्स ने फल के कर दिए टुकड़े

अनार स्वास्थ के लिए जितना अच्छा फल होता है, उसे काटना उतना ही सिरदर्दी वाला काम होता है. लोगों को अनार छीलने में आलास आता है, ऐसे में बहुत से लोग तो अनार खाना कम ही पसंद करते हैं. आप भी अनार को लंबी ही प्रक्रिया से छीलते हैं और उसके बाद अंदर के बीज को एक-एक कर जमा करते होंगे. पर अब एक वीडियो वायरल (How to cut pomegranate) हो रहा है जिसमें अनार काटने का सबसे अच्छा तरीका दिखाया गया है जो खूब वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स अनार काटता (cutting pomegranate video) दिख रहा है. अब जैसा हमने पहले कहा कि अनार छीलना (pomegranate cutting video viral) लोगों को काफी लंबा प्रोसेस लगता है, इस वजह से लोग उसे ज्यादा खाते ही नहीं हैं. पर वीडियो में दिख रहे शख्स ने उसे इतनी सफाई और आसानी से काटा कि देखने वाले दंग हो जा रहे हैं.

This is how to properly cut a pomegranate pic.twitter.com/R64dzkg63R

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 3, 2022