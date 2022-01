सोने के लिए सेना के जवान करते हैं अनोखे तरीके का इस्तेमाल, सिर्फ 120 सेकेंड में आ जाएगी गहरी नींद!

सोना इंसान की पसंद या शौक नहीं, शरीर की आवश्यकता है. ऐसे में अगर कोई 7-8 घंटे की नींद (How much sleep do we need?) नहीं लेता तो उसकी तबीयत बिगड़ने की काफी संभावनाएं हैं. कई लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती, या फिर देर में नींद आती है या फिर नींद ही नहीं आती (How to get sound sleep?) जिसके कारण उनकी सारी रात करवटें बदलते बीत जाती है. इस समस्या से निजाद पाने के लिए हमारे पास एक ऐसा तरीका (Method to fall asleep fast) है जिसके बाद आपको तुरंत नहीं आ जाएगी.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में टिकटॉक पर फिटनेट गुरू जस्टिन ऑगस्टीन ने सोने की समस्या या फिर इनसोम्निया (Insomnia) से ग्रसित लोगों के लिए एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने जल्दी नींद (How to get good sleep?) आने के कुछ आसान तरीके बताए हैं. वीडियो से पहले ये तरीके लेखक लॉयड बड विंटर की किताब रिलैक्स एंड विन चैंपियनशिप पर्फोर्मेंस में भी लेखक द्वारा बताए जा चुके हैं. इस किताब में लॉयड ने बताया है कि स्पोर्ट्सपर्सन्स कैसे अच्छी नींद (How to sleep quickly?) और आराम के जरिए अपनी पर्फोर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं.

अमेरिकी सेना के लोग इस तरकीब का करते हैं पालन

दो मिनट में सोने वाली इस टेकनीक को अमेरिकी मिलिट्री सेवा (Sleep technique used by american military serivce) से जुड़े लोग अपनाते हैं जिससे महज 120 सेकेंड में उन्हें नींद आ जाती है. ये तरकीब इतनी खास है कि इसके जरिए सिर्फ 6 हफ्तों में 96 फीसदी सफलता दर साबित किया जा चुका है. यानी 96 फीसदी बार ये तरकीब कामयाब साबित हुई है. इस तरीके में सोने के प्रोसेस को दो स्टेप में बांट दिया गया है. जिसमें सोने से पहले एक तस्वीर इमैजिन की जाती है.

2 भागों में बंटी है तरकीब, पहले भाग में इन 4 स्टेप्स का करें पालन

1. अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें. इसमें जबड़ा, जीभ, और आंख के पास की मांसपेशियां शामिल हैं.

2. अपने बाजुओं को आराम दें और बाहों के ऊपरी और निचले भाग को हल्का छोड़ दें.

3. सीने को आराम दें और सांस बाहर छोड़ें.

4. अपने पैर को ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ें.

दूसरे भाग में तस्वीर करें इमैजिन

ये चारों स्टेप 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में पूरे हो जाएंगे. इसके बाद तरकीब के अगले भाग में आपको कोई तस्वीर अपने मन में इमैजिन करनी होगी. आसानी के लिए सोच लें कि आप किसी झील के किनारे, साफ-सुथरे मैदान में लेटे हैं और ऊपर नीला आसमान देख रहे हैं. या फिर खुद को एक अंधेरे कमरे में झूलने वाले पलंग पर लेटा इमैजिन करें. इसके साथ 10 सेकेंड तक मन में एक पंक्ति दोहराएं- मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो..! रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके से सिर्फ 120 सेकेंड में आसानी से नींद आ सकती है. हालांकि हर इंसान एक जैसा या उसकी सोचने की शक्ति एक जैसी नहीं होती. कभी बार अधिक चिंता में आदमी खुद को चाह कर भी हलका मेहसूस नहीं कर पाता, ऐसे में ये तरीका हर इंसान पर एक जैसे नहीं लागू हो पाएगा.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News