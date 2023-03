29 साल की उम्र तक बचाए 3 करोड़ रुपये, 35 में रिटायर होने का सपना! शख्स ने सिखाया पैसे बचाने का तरीका

हर व्यक्ति चाहता है कि वो पैसे बचाए, उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जिससे आगे चलकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर ले. मगर पैसे बचाना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं. इंसान को अपनी बहुत सी जरूरतों पर ब्रेक लगाना पड़ता है, अपनी पसंद को साइड रखकर मन मारना पड़ता है, तब जाकर सेविंग हो पाती है. लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि सेविंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है. इसी सवाल का जवाब एक 29 साल के शख्स ने दिया है जिसने अपने बचत या यूं कहें कि कंजूसी (Man tell how to live frugal life) के हुनर से इतनी ही उम्र में करोड़ों रुपये बचा लिए हैं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टैनर फिर्ल (Tanner Firl) 29 साल के हैं और इतनी सी उम्र में उन्होंने कंजूसी कर के 3 करोड़ रुपये सेव (Man save 3 crore rupees by 29 years) कर लिए हैं. हालांकि, वो खुद को कंजूस नहीं मानते, बल्कि किफायती व्यक्ति (Frugal life) मानते हैं जो उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जितने की जरूरत होती है. टैनर अपनी पत्नी इसाबेल के साथ अमेरिका के मिनेपॉलिस में रहते हैं. वो फालतू पैसे खर्च करने से बचते हैं.

35 साल की उम्र में ही होना चाहते हैं रिटायर

उनका एक ही सिद्धांत है कि पैसे तभी खर्च किए जाएं, जब किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो. 35 साल की उम्र तक वो 5 करोड़ रुपये कमा लेना चाहते हैं जिसके बाद वो काम छोड़कर रिटायरमेंट वाली जिंदगी जिएंगे. सीएनबीसी से बात करते हुए पैसे बचाने के लिए उन्होंने 5 तरीके बताए हैं. द सन रिपोर्ट के मुताबिक सीएनबीसी ने टैनर का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर पोस्ट किया है जिसमें वो ये तरीके बताते नजर आ रहे हैं.

टैनर ने बताए पैसे बचाने के तरीके

उन्होंने कहा कि बचत करने के रवैये को मजेदार बनाएं और उसमें भी क्रिएटिविटी लेकर आएं. अपने किसी प्रियजन या दोस्त को इस ट्रिक में शामिल करें और उनके साथ इसे अंजाम दें. उन्होंने अगले पॉइंट में ये भी बताया कि बचत के मामले में कुछ न करने से बेहतर है कि थोड़ा ही सही पर कुछ-कुछ बचत करते रहना. उन्होंने कहा कि जब आप पैसे बचा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप आजादी खरीद रहे हैं. दुनिया में सस्ते और मुफ्त के अनुभवों के लिए कोई शॉर्ट सप्लाई नहीं है, इसलिए खुद को बांधकर ना रखें, और ना ही अभाव में जिएं. उन्होंने ये भी बताया कि किफायती होने का अर्थ कमी में रहना नहीं, बल्कि किसी चीज के सस्ते विकल्प तलाशना है.

