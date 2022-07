19वीं सदी में बेहद विचित्र था महिलाओं का पहनावा, एक साथ पहनने पड़ते थे कई कपड़े! वीडियो वायरल

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाएं तैयार होने में देर लगाती हैं. इस बात पर तो आजकल मीम्स भी बनने लगे हैं. जब लोगों को महिलाओं को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें उनसे सहानुभूति होने लगेगी. दरअसल, देर तक तैयार होने का कारण था सालों पहले महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकें जिन्हें पहनना इतना जटिल था कि देर होना लाजमी है. इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो 19वीं सदी (How women wear dress in 19th century) की महिलाओं के पहनावे को दर्शाता है.

लॉस्ट इन हिस्ट्री (Lost in History) नाम के ट्विटर अकाउंट पर अक्सर इतिहास से जुड़ी चीजें बताई जाती हैं. इस अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें बताया गया है कि 19वीं सदी में लड़कियों की ड्रेस (How women dressed in 19th century) कैसी होती थी. आज के वक्त में जीन्स और टीशर्ट, या फिर शॉर्ट्स और टॉप का चलन बढ़ गया हो लड़कियों को कंफर्टेबल भी लगता है, मगर उस दौर में बदन को पूरी तरह से ढकना ज्यादा जरूरी था. ये प्रचलन यूरोपियन देशों में भी था क्योंकि जिस तरह की ड्रेस वीडियो (woman dressing like 19th century viral video) में दिखाई गई है वो ब्रिटेन जैसे देशों में काफी कॉमन थी.

How 19th century women dressed. pic.twitter.com/TDCU3jHMxq — Lost in history (@lostinhist0ry) July 18, 2022



महिला ने दिखाया 19वीं सदी की औरतों का पहनावा

वीडियो में महिला कपड़े पहनना शुरू करती है मगर उसके कपड़े खत्म ही नहीं होते. वो एक के बाद एक कई कपड़े पहन लेती है. सबसे पहले वो एक शमीज जैसी ड्रेस पहने दिख रही है. फिर वो उसपर लेगिंग पहनती है और उसके ऊपर 3 लंबी फ्रॉक पहनती है जिससे उसका निचला हिस्सा पूरी तरह ढक जाता है. इसके बाद वो ऊपर सफेद टॉप पहनती है, फिर एक कोटी और उसके ऊपर से एक नीला ड्रेस जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक वो उसी नीले ड्रेस में खुद को ढक लेती है. यूं तो महिला इस ड्रेस में खूबसूरत दिख रही है मगर इसी पोशाक में पूरे दिन रहना उस वक्त की औरतों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, ये आप इस ड्रेस को देखकर समझ सकते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 16 हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिल गए हैं. कई लोगों ने कमेंट कर वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि ये पोशाक खूबसूरत लग रही है, उस दौर की औरतें खूबसूरत दिखने के लिए काफी मेहनत करती थीं. एक शख्स ने बताया कि इस तरह से सिर्फ अमीर औरतें ही तैयार हुआ करती थीं. गरीब औरतें सादे कपड़ों में ही रहती थीं. एक शख्स ने कहा कि उस दौर में तो एसी भी नहीं होते थे तो फिर वो गर्मियों में कैसे रहती होंगी.

