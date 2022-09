बीच पर सैंकड़ों मगरमच्छों ने किया 'आक्रमण'! इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने किए अजीबोगरीब दावे

मगरमच्छ ऐसा जीव है कि अगर वो टीवी पर या जू के बंद पिंजड़े में ही दिख जाए तो इंसान को डर लग जाता है, लेकिन अगर वही मगरमच्छ ठीक सामने आ जाए तो इंसान की हालत ऐसी हो जाती है मानो शरीर से रूह निकल गई हो. पर सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां एक दो नहीं, सैंकड़ों मगरच्छ आपके सामने आ जाएं तो आप क्या करेंगे. ये खयाल सोचकर ही इंसान डर से कांपने लगेगा. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें बीच पर सैकड़ों मगरमच्छ (Hundreds of crocodile on Brazil beach video) सुस्ताते नजर आ रहे हैं और लोगों का दावा है कि उन्होंने बीच पर हमला कर दिया है.

इन दिनों अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर आदि पर एक वीडियो वायरल (crocodiles on beach viral video) हो रहा है जो काफी खौफनाक है. इस वीडियो में सैंकड़ों मगरमच्छ एक बीच के किनारे सुस्ताने (why crocodiles come out in beach video) नजर आ रहे हैं. वीडियो को कुछ दूर से शूट किया गया है इसलिए उसे देखकर आपको लगेगा जैसे जमीन पर कीड़े-मकौड़े हैं.



बीच पर सुस्ताते दिखे मगरमच्छ

वीडियो के साथ दावा किया गया है कि ये ब्राजील का एक बीच है जिसपर सैंकड़ों मगरमच्छ आ गए हैं. रेडिट पर r/PublicFreakout नाम की कम्युनिटी पर वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कहा गया कि ब्राजील के बीच पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया है और उनसे आम लोग काफी डरे हुए हैं. क्या जानवर किसी बात से परेशान हैं? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है या फिर ये लोग भूकंप से खुद के बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं?

क्या है मगरमच्छों के बीच पर आने की सच्चाई?

जब लोगों ने अजीबोगरीब दावे बढ़ने लगे तब वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर अपनी राय दी और ऐसे दावे किए जो सार्थक लग रहे हैं. रेडिट पर कमेंट कर एक शख्स ने कहा- “ये कैमान्स हैं जो मगरमच्छों की ही एक प्रजाति होती है. ये एलिगेटर की ही प्रजाति के होते हैं. आम लोग बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हैं क्योंकि ये नजारा अक्सर देखने को मिलता है, ना ही मगरमच्छ किसी बात से परेशान हैं, ये उनका आम बिहेवियर है. कैमान्स (Yacare caiman) ठंडे खून वाले रेप्टाइल हैं जो गर्मी लेने के लिए इस तरह धूप में निकलते हैं और वहीं सुस्ताते हैं.”

