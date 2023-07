पति ने पत्नी को गिफ्ट की Barbie Doll, साथ में लिखी दिल छू लेने वाली चिट्ठी! कारण जानकर हो जाएंगे भावुक

बार्बी डॉल या उस जैसी कोई भी गुड़ियां कम उम्र की लड़कियों को बहुत पसंद आती है. वो उसे सजाती-धजाती हैं, उसके कपड़े बदलती हैं, बाल संवारती हैं और अपनी बहन या दोस्त की तरह प्यार करती हैं. पर क्या किसी वयस्क महिला को, खासकर पत्नी को कोई तोहफे में बार्बी डॉल देता है? पत्नियां तो पति से अंगूठी, साड़ी या कोई और खास तोफे की कामना करती हैं. ऐसे में बर्बी डॉल देना तो बेवकूफी ही लगता है. हालांकि, एक पति ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी पत्नी को बार्बी डॉल (Husband gift barbie doll to wife) गिफ्ट कर दी. पर उसने जो कारण बताया, वो जानकर आप भावुक हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @wednesday_94 पर हाल ही में दो तस्वीरें ट्वीट की गई हैं जो वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में से एक बार्बी डॉल (Husband give barbie doll to wife viral post) की फोटो है और दूसरी एक चिट्ठी है. महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे बार्बी डॉल गिफ्ट की है क्योंकि उसने एक बार उसे बता दिया था कि जब वो छोटी थी, तब उसकी बर्बी डॉल कोई ले गया था. इसके साथ जो चिट्ठी लिखी है, वो भी काफी भावुक करने वाली है.

I once told my husband that someone took my Barbie when i was young….😭 pic.twitter.com/uFlipZXSCp

— -Yosh- (@wednesday_94) June 29, 2023