बाथरूम में नहा रही बीवी की जासूसी करता था पति, कैमरा छुपाकर देखता था न्यूड मोमेंट!

पति-पत्नी (Husband-Wife) का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है. दोनों जब तक एक दूसरे के साथ इज्जत से नहीं रहते हैं, तब तक रिश्ते में मजबूती आना मुश्लिक है. लेकिन कई लोग इतनी आसान सी बात नहीं समझ पाते कि हर रिश्ते की एक गरिमा होती है और हर रिश्ते में एक हद होती है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक महिला ने अपने पति से जुड़ी ऐसी अजीबोगरीब (Weird) चीज बताई है जिससे जानकर पता चलता है कि इस शख्स ने सम्मान तो दूर, पत्नी के साथ बेशर्मी की भी सारी हदें पार कर दीं.

सोशल मीडिया साइट मम्सनेट (Mumsnet) पर एक महिला ने हाल ही में अपने और अपने पति के बीच घटे एक ऐसे अजीबोगरीब वाकये के बारे में बताया जिसे जानकर लोग उसके पति पर क्रोध व्यक्त करने लगे. एक महिला ने बिना अपने असली नाम का खुलासा किये सोशल साइट पर घटना का जिक्र किया. महिला ने बताया कि उसे दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक 5 साल का है और एक दो साल का है. एक दिन महिला अपने पति को बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंप कर घर के फर्स्ट फ्लोर पर बने बाथरूम में नहाने (Woman Bathing in Bathroom) गई. महिला बिना कपड़े के बाथरूम (Woman Without Clothes in Bathroom) में नहाई और फिर अपने शरीर पर क्रीम लगाने लगी तभी उसकी नजर नीले रंग की लाइट पर गई जो बाथरूम के एक कोने पर दिख रही थी. उसने चेक किया तो उसे अपना ब्लिंक कैमरा दिखाई दिया (Camera recording woman in bathroom). महिला और उसके पति ने ये कैमरा अपने पेट कछुए पर नजर रखने के लिए खरीदा था. महिला बाथरूम में कैमरे (Camera in bathroom) को देखकर दंग रह गई और ठिठकर कुछ कदम पीछे हट गई. उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पति उसपर नजर रख रहा है और उसको नहाते हुए देख रहा है.

महिला तुरंत नीचे गई और उसने पति से इस बारे में पूछा तो पति ने इनकार करते हुए कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता. महिला ने बताया कि वर्कफ्रॉम होम के कारण उसका पति लंबे वक्त से घर से ही काम कर रहा है जबकि महिला एक हाउसवाइफ है. महिला ने जब से इस वाकये को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब से ही लोग उसके पति को जमकर लताड़ रहे हैं. एक महिला ने तो यहां तक कहा कि महिला को तुरंत पुलिस में इस बात की शिकायत करनी चाहिए क्योंकि ये मुमकिन है कि उसका पति उसका न्यूड वीडियो पोर्न साइट्स पर अपलोड कर रहा हो. एक अन्य महिला ने कहा कि वो अपने बच्चों को जल्द ही उस शख्स से दूर करे क्योंकि वो शख्स बेहद घटिया और क्रीप है, उसके पास बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते.