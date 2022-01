पति ने दोस्त को दिया पत्नी से दरिंदगी करने का न्योता! रेपिस्ट के शरीर ने नहीं दिया घिनौने काम में साथ

जानवर से इंसान बने, मगर इंसान को दोबारा जानवर बनने में देर नहीं लगती. इंसान के अंदर की हवस, अभिलाषाएं और उसकी सोच उसे कभी-कभी जानवर से भी बदतर बना देते हैं. फिर वो हर रिश्ते, हर मर्यादा और अच्छाई-बुराई के बीच के फर्क तक को भूल जाता है. आज हम आपको एक ऐसे ही मामले के बारे में बताने जा रहे हैं. सिंगापुर में एक शख्स ने अपने ऑफिस (Singapore Man called office friend to rape wife) के दोस्त को पत्नी से रेप करने का न्योता दे डाला! दोस्त घिनौनी हरकत करने के लिए घर भी पहुंच गया मगर उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला साल 2017 का है मगर ये केस अभी भी सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट (Singapore Supreme Court) में जारी है. रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर के एक शख्स की अपने ऑफिस के सहयोगी से काफी अच्छी दोस्ती थी. दोनों तत्कालीन ऑफिस से पहले भी साथ में काम कर चुके थे इसलिए दोनों के संबंध घनिष्ठ थे. मगर ये रिश्ता इतना क्लोज हो गया कि शख्स ने अपने 47 साल के दोस्त को पत्नी का रेप (Man invited office friend to rape wife) करने का निमंत्रण तक दे दिया.

दोस्त की पत्नी का रेप करने पहुंचा शख्स

रिपोर्ट की मानें तो शख्स ने एक दिन अपनी पत्नी को पहले ड्रग्स (Wife given drugs and alcohol) दिया और फिर खूब शराब पिलाई जिससे वो बेहोश हो गई. फिर उसने पत्नी के कपड़े उतार दिए और एक कमरे में लेटाकर अपने दोस्त को घर पर पत्नी का रेप करने के लिए बुला लिया. पति की घिनौनी मानसिकता के साथ-साथ दोस्त भी उसी की तरह था. उसने इस ऑफर को अपना लिया और तुरंत उसके घर पर रेप (Man tried to rape friend’s wife) करने के लिए चला आया. हैरानी की बात ये थी कि दूसरे कमरे में महिला के तीन बच्चे और उनका ध्यान रखने वाली दाई सो रहे थे.

शरीर ने नहीं दिया साथ

पति भी उसी कमरे में मौजूद था और दोस्त को बेहोश पत्नी के साथ छेड़खानी करते देख रहा था. इससे पहले कि दोस्त बलात्कार को अंजाम देता. उसके अपने शरीर ने ही उसका साथ नहीं दिया. उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (man unable to rape unconscious woman due to erectile dysfunction) की समस्या थी. इस कारण से वो अपराध को अंजाम दे ही नहीं पाया. कोशिश के दौरान अचानक महिला को होश आ गया और वो तुरंत समझ गई कि उसके साथ क्या हो रहा है. उसने अपनी जान बचाई और पति और उसके दोस्त के खिलाफ केस कर दिया. दोस्त का टेस्ट होने के बाद ये तय हो गया कि उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है. इसके बाद दोनों को रेप की कोशिश और महिला का उत्पीड़न करने के मामले में 3 साल कैद की सजा हुई है मगर अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है. कोर्ट में बताया गया कि पति ने अपने ऑफिस में वाइफ शेयरिंग स्कीम रखी थी. जिसमें 6 अन्य लोग भी मिले थे. अब उन 6 लोगों पर सुनवाई चल रही है जो अगले महीने कोर्ट में पेश होंगे.

